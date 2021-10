La serie que sacó a El Juego del Calamar del primer lugar en Estados Unidos

Todo reinado tiene su final, todo triunfador tiene su Waterloo. Y en el veloz mundo del streaming, los cambios en el trono suceden muchas veces antes de lo pensado.

Eso es lo que parece suceder con El Juego del Calamar en Estados Unidos. Aunque la serie surcoreana de Netflix sigue siendo un fenómeno aplastante, ya aparecen las primeras señales que muestran a la audiencia de la plataforma también decantándose por otras alternativas y mirando hacia otras propuestas.

Según informa la revista Forbes, la producción asiática perdió esta última semana su posición como la más vista de Netflix, podio que ostentó durante 24 días. El primer puesto se lo arrebató la tercera temporada de You, estrenada el pasado viernes 15 y que muestra la vida de Joe Goldberg (Penn Badgley) y Love Quinn (Victoria Pedretti), ahora casados y criando a su hijo, residiendo además en California.

Apenas se estrenó el día 15, la ficción alcanzó de inmediato el puesto de liderazgo en la plataforma en Estados Unidos.

“Esto es bastante interesante si se tiene en cuenta que, aunque es una serie popular de Netflix, no es lo suficientemente popular como para entrar en la lista de las diez mejores series de toda la vida de Netflix que ahora encabeza El juego del calamar. Por lo tanto, que llegue y la desbanque instantáneamente es realmente impresionante, y muestra que el interés por la serie puede aumentar con el tiempo. Con este tipo de resultados, no es de extrañar que la cuarta temporada de You ya haya recibido luz verde, y eso que la tercera temporada ni siquiera se había emitido”, dice Fobes con respecto a la posta entre You y el Calamar.

“Veremos cómo se comporta You durante la semana, y cuánto tiempo consigue mantenerse en el primer puesto. Creo que será bastante tiempo, ya que es una serie muy popular para Netflix, incluso fuera de su top 10 general, y, por lo que he visto, no creo que esta temporada (con cinco episodios hasta ahora) decepcione a los fans”, culmina el medio.

En todo caso, el asunto es apenas una circunstancia para el suceso de la serie coreana: es la más vista en la historia de Netflix en todo el planeta, materializando 111 millones de espectadores. El fenómeno aún sigue.

