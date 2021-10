Sueño Bendito: hablan los tres Maradona de la TV

“Te pregunto: vos, ¿qué hubieses hecho si hubieses sido Maradona?”. El actor Nazareno Casero interroga a su entrevistador, de un modo similar a cómo interpela al espectador la serie que protagoniza, Maradona: Sueño bendito, que traslada a la pantalla los principales pasajes de la existencia del oriundo de Villa Fiorito.

“Ha sido una vida muy ecléctica la de Maradona. Tiene tantos hitos, que entre hito e hito suceden muchas cosas y el arco es casi abstracto a veces. Es de una abstracción y una locura que si te contaran esa historia sin decirte que es la vida de Maradona, posiblemente no creerías que es cierto. Creerías que es una fábula, que te están contando un cuento”, expresa el actor de 35 años, a cargo de interpretar al Pelusa en su etapa en Barcelona y Nápoles, y cuando tocó la gloria con su selección como campeón del Mundial de México 1986.

Realizada por Amazon Prime Video y la productora argentina BTF Media –desde este viernes 29 en el streaming–, la serie cuenta con una primera tanda de ocho capítulos que arranca con uno de esos episodios que parecen irreales: cuando en enero de 2000 fue internado de urgencia en Punta del Este y estuvo al borde de la muerte. Durante ese momento –un fin de semana de excesos que le sirve a la serie para ir y volver dramáticamente– el personaje es encarnado por Juan Palomino, el hombre que asume el papel en su periodo de salud más deteriorada.

El mayor de los tres protagonistas se explica a Maradona desde el vendaval político que vivió Argentina mientras el 10 era un niño y adolescente, época en que el papel recae en el actor Nicolás Goldschmidt. “Cuando uno transita la Argentina en el 60 y en el 70, está teñida de dictaduras militares, y entiendes bastante la condición de Diego Maradona en el futuro, más allá después de la irreverencia, la rebeldía y de cómo se planta frente al poder. Es el hombre que se da cuenta que hay pañuelos blancos, que hay desaparecidos, que hay una dictadura que está haciendo desaparecer gente”, señala Palomino enfatizando uno de los rasgos de la producción. “El fútbol se convertiría en una cortina de humo para tapar el genocidio”, consigna la ficción al final de su primer episodio.

“Maradona esencialmente viene de la nota que toca Nico, que después se la pasa a Nazareno y Nazareno me la pasa a mí”, cierra Palomino. Quien se adueña de la mayor parte del inicio de la serie es Goldschmidt: es el Maradona que intenta contentar a Doña Tota y Don Diego, sus padres, y surge como un talento descollante en Los Cebollitas y luego en Argentinos Juniors. La promesa que se decepcionó con su exclusión del Mundial de Argentina 1978 por parte de César Menotti (Darío Grandinetti) y el joven que da su primer beso.

El actor revela que mantuvo conversaciones con las hermanas del futbolista y que extrajo de esas conversaciones algo crucial. “Una vez les pregunté, che, ¿era jodón? Como se dice acá a ser bromista o a hacer bromas todo el tiempo. Y las hermanas me dijeron que completamente. Y eso me reveló un mundo muy posible de estar todo el tiempo tratando de ser pícaro con la mirada y de molestar todo lo que se pueda, dentro del rodaje y por fuera del rodaje mucho más”, indica Goldschmidt.

“A mí como me tocó interpretar la parte quizás más lejana a la idea Maradona que el mundo tiene, tuve que buscar ciertos aspectos que me anclen lo más posible a algo más cotidiano, a algo más de todos los días. En eso me sirvió mucho encontrar que le gustaban mucho las milanesas, que le gustaba mucho escuchar música, y bailar y cantar”, añade el primer Diego de la ficción.

¿Cuántos Maradona puede incluir la serie de Amazon? El abanico se multiplica: el crack en la cancha, el hijo amoroso, el adicto, el rebelde incorregible. “Me parece que Maradona es miles de Maradona, ese es uno de los grandes atractivos de este personaje. Eso lo hace tan magnético, indescifrable”, apunta Goldschmidt. Nazareno Casero concluye: “Maradona es el pibe pobre que gambeteó todo lo que tuvo enfrente hasta llegar a la cima del mundo. Y en ese recorrido hizo todo, todo lo que pudo, todo lo que quiso, y todo lo que debió hacer. Es uno entre millones”.