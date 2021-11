Franz Ferdinand vuelve con disco de grandes éxitos y single: ve aquí el nuevo video

El grupo escocés Franz Ferdinand ya tiene trayecto suficiente para desembarcar en un puerto definitivo y consagratorio: el de un disco de grandes éxitos.

Ese es el proyecto que acaban de anunciar y que se titulará Hits to the head, una colección de 20 de sus canciones más populares y reconocidas, ancladas desde ese debut explosivo y homónimo de 2004 que los levantó como coordenada ineludible del rock del nuevo siglo.

Llegará el 11 de marzo de 2022 y también incluye dos canciones nuevas: Billy Goodbye y Curious, producidas por Alex Kapranos, Julian Corrie y Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys).

Hits to the head estará disponible en CD, CD deluxe, 2LP, 2LP edición limitada color rojo, edición limitada D2C en doble LP color oro y cassette. Los formatos en CD y LP vienen con notas de JD Beauvallet (ex editor de Les Inrockuptibles) y fotos exclusivas. El álbum también está disponible digitalmente.

Este es su listado de canciones:

01 Darts Of Pleasure

02 Take Me Out

03 The Dark Of The Matinée

04 Michael

05 This Fire

06 Do You Want To

07 Walk Away

08 The Fallen

09 Outsiders

10 Lucid Dreams

11 Ulysses

12 No You Girls

13 Right Action

14 Evil Eye

15 Love Illumination

16 Stand On The Horizon

17 Always Ascending

18 Glimpse Of Love

19 Curious

20 Billy Goodbye