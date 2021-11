Nuevo filme de Christopher Nolan confirma a Robert Downey Jr. y Matt Damon en el elenco

Ya se conoce la información de que el próximo filme del cineasta inglés Christopher Nolan se llama Oppenheimer, y se basa en la vida del creador de la bomba atómica. Esta jornada, otra bomba se dio a conocer sobre el filme, puesto que incluirá en el elenco a Robert Downey Jr. y Matt Damon.

Según informa el sitio especializado Variety, no está claro a quién interpretarán Downey Jr. y Damon en la película, respectivamente. Por ahora, se sabe que Cillian Murphy encarnará a J. Robert Oppenheimer y Emily Blunt como su esposa Katherine.

Según Universal Pictures , el filme es un “thriller épico que empuja al público a la trepidante paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo”, y tiene un presupuesto de producción de $ 100 millones.

Oppenheimer está programado para estrenarse en los cines el 21 de julio de 2023. Además de dirigir, Nolan adaptará el guión del libro ganador del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin. La producción comenzará a principios de 2022.