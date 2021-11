“Jorge Gonzalez miente”: la respuesta de Claudio Narea a la entrevista de su excompañero

Claudio Narea

El exguitarrista de Los Prisioneros, señaló que el antiguo frontman del grupo no dijo la verdad sobre el hecho de que ambos hicieron las paces. "Me contactó el 2016 (Miguel lo sabe) y ahora también". Aunque matizó: “En todo caso me dijo que jamás reconocerá públicamente”.