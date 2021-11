“Se podría haber llegado a un acuerdo” y “no sé que se le pasó al municipio por la cabeza”: músicos chilenos son lapidarios ante el caso Lollapalooza

Sergio “Tilo” González, baterista de Congreso

“Es una pena, es un lugar bastante emblemático. Pasan muchas cosas, desde las ramadas oficiales, la Parada Militar y justo la música, que es cultura, le ponen problemas. Una lástima, ya era un lugar muy emblemático para este festival, porque aparte de entregarnos todo lo que estaba sonando en música popular, le da trabajo a un montón de gente, desde los artistas hasta el último que está a cargo del catering. La verdad, no sé qué le pasó al municipio por la cabeza. Una lástima, además que el lugar ofrece muchas comodidades”.

Pablo Ilabaca

“Yo creo que es súper bueno que se abra el debate sobre esto. Que hay gente que lo está pasando mal por el hecho de que se haga un festival tan grande en Santiago cerca de sus casas, hay que atenderlos. Pero, por otro lado, no creo que se tengan que dejar de hacer”.

“Lollapalooza es un evento muy importante, que tiene que existir, aparte le da trabajo a mucha gente y creo que una cosa no quita a la otra. Creo que todos pueden salir beneficiados si se habla bien, si se habla con respeto, si se llegan a acuerdos. ¿Por qué no se va a poder llegar a acuerdos, si a tanta gente le encanta, tanta gente tiene trabajo, es una vitrina súper grande de Chile para el mundo, es una manera de que los grandes artistas pasen por acá? Ojalá que llegue a puerto y que se realice. Si no es en el Parque O’Higgins, ojalá en otro lado”.

Francisca Straube (Rubio)

“Me da pena lo que está pasando con la cultura en Chile. Se está matando la cultura , esta es otra razón más para desilusionarse, se están poniendo muchas trabas en todos lados para la cultura y eso es triste. El Lollapalooza le da empleo a mucha gente es EL festival cultural grande, masivo, internacional que tenemos”.

“Vengo llegando de gira, estuve en Estados Unidos y México, y hay harto apoyo a los artistas y da pena porque me encanta Chile. Es triste, ojalá se haga en otro lado. No va a ser lo mismo porque también cuando pasan estas cosas de las culturas es lindo porque hay una tradición. El Lollapalooza en el Parque O’higgins ya era una tradición, era emblemático”.

Cote Foncea, baterista de Lucybell

“Hemos trabajado con Lotus, una empresa responsable, seria, con ganas de hacer las cosas bien, al menos con la experiencia que yo tengo. No sé de contratos con municipalidades y otros menesteres. Pero en lo que a mí respecta, al ser integrante de Lucybell, Alain Johannes Trío y proveedor de ellos, siempre han sido extremadamente cuidadosos hasta en los más mínimos detalles”.

“Sin ánimo de tomar partido, encuentro muy mal timing por parte de la municipalidad. En el sentido de que perfectamente podrían haber esperado un año para poder abordar este tema relativo a los vecinos con seriedad, como siempre ha sido”.

“Las grandes ciudades, al menos en las que me ha tocado pasar, como Buenos Aires, Los Angeles, Chicago, Nueva York, tienen festivales que son parte de la ciudad. Y el Parque O’higgins es un gran centro neurálgico para la música, el deporte y la cultura de los últimos años en nuestro país”.