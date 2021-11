Raúl Ruiz más allá del cine: su faceta menos conocida revive 25 años después

Inquieto y prolífico, Raúl Ruiz podía en una sola temporada filmar más de una película, escribir poesía y teoría, trabajar para la televisión y dictar clases en universidades en el extranjero. No fue una excepción el año 1992, cuando según registros realizó cinco trabajos cinematográficos: un cortometraje (Las soledades), un largo (El ojo que miente), una serie para la BBC (Dante), una ficción incompleta (Basta la palabra) y un segundo corto.

Este último, titulado Visiones y maravillas de la religión cristiana, mantiene una relación estrecha con la que es probablemente la dimensión más desconocida de su obra: su labor en las artes visuales. Una cinta similar a Visiones…, con el mismo actor y en la misma locación, fue parte central de su instalación 139 Vous êtes ici (139 Usted está aquí), presentada por primera vez en 1992 en el centro de arte Le Crédac, en París.

En esa obra el cineasta de Tres tristes tigres buscó equiparar el funcionamiento del cine con la iglesia católica, montando hileras de bancas dirigidas a un altar (donde se proyecta el filme que muestra el sermón de un sacerdote, hoy perdido) y confesionarios ubicados lateralmente, que se dividían en espacios de trabajo y espacios de descanso, según definía su poética.

Registro de la exposición 139 Vous êtes ici (139 Usted está aquí) de Raúl Ruiz en Le Crédac, París. Cortesía de Érik Bullot.

Inmersa en la recuperación de la labor Ruiz en el campo de las artes visuales y su vínculo con el cine, la investigadora y ensayista Francisca García detectó una instalación posterior, ahora en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (MOCA), en 1996. Allí, en California, el director presentó All the evil in men (Todos los males del mundo), una creación parecida a la de 1992, pese a que no compartían nombre.

Gracias a un trabajo que define como “detectivesco” a través del archivo y nuevas entrevistas, y la colaboración del Archivo Ruiz-Sarmiento y del teórico y cineasta francés Érik Bullot, García consiguió entender la disposición de los objetos en ambas instalaciones y concluir que las obras montadas en París y Los Angeles eran esencialmente la misma.

Ahora, por primera vez, la creación artística de Ruiz llega a Chile mediante una reposición producida por la Bienal de Artes Mediales y basada en la investigación de la ensayista y docente chilena. Su apertura al público será al mediodía de este viernes 26, en el Museo de Bellas Artes, cuando se inaugure la 15° versión de la exposición, junto a obras de artistas como Alfredo Jaar, Lotty Rosenfeld, Gordon Matta-Clark y Alicia Vega.

Objetos de la reposición que produce la Bienal de Artes Mediales.

“No se trata de reconstrucciones”; precisa García, descartando que se expongan los archivos originales de 139 Usted está aquí y Todos los males del mundo. “Yo entiendo esta reposición como una nueva posibilidad de esta investigación de Ruiz en el ámbito de la instalación. Con la Bienal y con Érik estuvimos siempre muy de acuerdo en que no valía la pena copiar de manera fidedigna todos los objetos que se montaron en Francia, sino que cabía la posibilidad de hacer cambios en función de los problemas actuales del museo y de los que está sucediendo en Santiago en 2021 y el contexto de la pandemia”.

La investigadora, también docente de Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), apela al espíritu crítico y mordaz del cineasta chileno como una explicación de la libertad que toma la reposición. Así, por ejemplo, se filmó una nueva cinta que se proyecta en el altar de la obra y se recurrió a nuevos objetos que habitan los confesionarios. Y como parte de su actualización, se apela a reflexiones sobre el control que ejerce la tecnología sobre la humanidad.

“No creo que las instalaciones haya que separarlas de su producción cinematográfica”, afirma García sobre el trabajo de Ruiz en ese campo, donde hasta ahora se contabilizan tres obras artísticas montadas en museos y espacios culturales durante los años 90 (cuatro si se separan la de Francia en 1992 de la que acogió Los Angeles en 1996). “Su producción hay que entenderla como un todo, en que hay películas, textos poéticos, ensayos teóricos, instalaciones. En la medida que abordamos de ese modo ese mundo, podemos entender la poética tan compleja que tiene Ruiz”, afirma en la antesala a “un primer hito” sobre la investigación que aún desarrolla en torno al director.

Una imagen perteneciente al filme de la actual reposición de la instalación.

La Bienal de Artes Mediales también recibirá la primera función en Santiago de El tango del viudo y su espejo deformante, una de las tres películas incompletas de su primer periodo chileno que han logrado ser terminadas gracias a Valeria Sarmiento y la productora Poetastros. Contará con una exhibición presencial gratuita el viernes 26 de noviembre a las 20.00 hrs. en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA) y este miércoles se desarrollará un foro a las 19 hrs.