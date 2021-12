“¡Caupolicanazo!”: libro rememora hechos trascendentales en la historia de Chile

“Será a lomo de una memoria emocional y no desde la óptica de un cientista político o de un historiador. Se trata de un libro sin ataduras, que da una mirada inquisitiva a hechos históricos, penosamente ya sepultados en el tiempo. Y para mayor desgracia, condenados al olvido. Había que rescatarlos, porque la gran mayoría de ellos son piezas claves para entender mejor una parte de nuestra historia”, así lo explica su autor, el exparlamentario Nelson Ávila, su intención con el libro ¡Caupolicanazo! Reviviendo discursos legendarios en la “catedral” de la política chilena.

En el volumen, dividido en tres capítulos, el libro recorre la historia cultural y política del teatro Caupolicán, ubicado en calle San Diego, desde 1938 hasta 2017. En ese amplio espectro, se registran intervenciones memorables como de Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende, Pablo Neruda, Eduardo Frei Montalva, Jorge Millas, Miguel Enríquez, Luis Corvalán, Michelle Bachelet, entre otros.

Es básicamente una crónica que desempolva añosos recuerdos de la historia del país en formato crónica. Para Ávila, se trata de un lugar que más allá de su carga simbólica, tiene un componente práctico. “El Congreso y La Moneda han sido espacios donde se ha cultivado con esmero la connotación pública. Pero el mejor sitio para medirla siempre ha sido el teatro Caupolicán”.

“Quienes no eran capaces de llenar las tribunas de esa arena, con capacidad para más de 7 mil personas, no podían aspirar realistamente a un escaño senatorial y mucho menos al solio presidencial. Un ‘caupolicanazo’ era el sueño de todo movimiento o liderazgo político que aspirase a una instancia superior de representatividad”, asegura Ávila.

Así, echa mano a la documentación para remontarnos, por ejemplo, el discurso de Pablo Neruda el 3 de septiembre de 1950, en apoyo al candidato Salvador Allende, de cara a las presidenciales de 1952. “Lo saludo en nombre de las esperanzas de Chile. estas esperanzas han sido postergadas y traicionadas muchas veces, pero no se ha quebrantado la fe de nuestro pueblo. él tiene en sus manos una bandera que viene de antiguas luchas. es la bandera quemada por la pólvora que no murió con la muerte de Manuel Rodríguez. Es la bandera acribillada en Iquique y en tantos sitios y que no murió con la muerte de Recabarren. Es la bandera del movimiento de liberación de nuestra patria que nadie puede detener. Y en tus manos, ciudadano Salvador Allende, debe conducirnos hoy o mañana a la victoria”.

Pero no solo de discursos se vive en el Caupolicán. También se da cuenta de presentaciones emblemáticas, como en mayo de 1977, cuando pisaron el escenario Margot Loyola, Santiago del Nuevo Extremo, Schwenke & Nilo, Eduardo Gatti y el pianista Roberto Bravo, entre otros artistas.

El libro ya se encuentra disponible en librerías de todo Chile y también en formato digital en Amazon, Google Play, EBooks Patagonia, entre otros.