“Un símbolo de la liberación y los derechos de la mujer”: la vida de Raffaella Carrà se transformará en un documental

A cinco meses de su muerte, Raffaella Carrà vuelve a hacer noticia en el mundo del espectáculo. Esta mañana, diversos medios del Hemisferio Norte dan cuenta de un nuevo documental que se prepara en torno a la vida y obra de la estrella italiana, aprobado por sus familiares y a cargo de una importante productora internacional.

Según consigna Variety, la compañía Fremantle, una gigante del entretenimiento a cargo de franquicias como Got talent y The X Factor -además de series como The new Pope y American gods- se impuso a otras productoras y llegó a un acuerdo con los herederos de la cantante y presentadora de TV para hacer una semblanza en profundidad de la artista.

De acuerdo a información recabada por el diario El País de España, donde Carrà cimentó buena parte de su fama global, el documental se encuentra recién en fase de desarrollo pero ya se confirmó que incluirá abundante material de archivo ya conocido, además de imágenes inéditas y entrevistas que ayuden a ponerlas en contexto.

Lo anterior, explican, para graficar “la increíble trayectoria y el impacto cultural de la artista, que conquistó la fama con sus múltiples facetas de actriz, bailarina, cantante, presentadora y modelo”, además de su perfil de ícono rebelde y de liberación.

“Su carrera sin precedentes como superestrella de la televisión italiana se extendió durante siete décadas, convirtiéndose en un símbolo de la liberación y los derechos de la mujer. Carrà no dejó de desafiar los límites de la moral conservadora y de presentarse como una mujer libre, independiente y consciente de sí misma”, destacan en un comunicado los encargados del proyecto.

En ese sentido, entre los hitos y momentos emblemáticos que se espera que estarán en la película, está su actuación en 1965 en la película El coronel Von Ryan, junto a Frank Sinatra, Edward Mulhare y Trevor Howard; la célebre “escena del ombligo” en su participación en el programa italiano Canzonissima, su impacto en la comunidad LGBT y también en el público latinoamericano, donde la diva brilló en la década del 70 y 80, y particularmente en Chile, gracias a sus shows en teatros capitalinos, el Festival de Viña y en diversos estelares de la televisión de la época.