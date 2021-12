Para niños y adultos: GAM presenta las actividades de su Escuela de verano

Entre el 3 y el 28 enero 2022, la Escuela de Verano GAM ofecerá trece talleres especialmente diseñados para niños, jóvenes y personas mayores.

En este sentido, para la primera infancia (hasta 4 años), se realizará el taller de cuentacuentos “Para verte crecer”, donde a través de cuentos, canciones, rimas y adivinanzas se trabaja la estimulación temprana y el fomento a la lectura inicial. Serán cuatro fechas segmentadas por edades y al final de cada sesión se hará un recorrido por la biblioteca. Esto en presencial.

Para niños y niñas entre 5 a 8 años, se ofrece el taller de manualidades japonesas, donde se realizará Origami, chigiru-e y sumi-e, además se complementará con lectura de cuentos de la tierra del sol naciente. Asimismo, en el Taller de espantapájaros, conocerán sobre el proyecto “La Huerta de GAM” y confeccionaran en familia un muñeco que ayude a cuidar de las plantas en crecimiento. Además, en el Parque Didáctico, los niños podrán comenzar a conocer su cuerpo y sus capacidades motrices por medio del juego y ejercicios prácticos. Esto se realizará en las dependencias del GAM y en el Parque Forestal con las distancias físicas y protocolos recomendados por el MINSAL.

Para jóvenes de entre 11 y 18 años, se realizará el taller de Iniciación al diseño de cómics, donde podrán crear sus primeros bocetos inspirados en la novela gráfica “La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket” de Edgar Allan Poe, creada por Demetrio Babul su autor y profesor guía. Asimismo, el Taller de Mitos y Leyendas, donde el profesor José Luis Flores, desarrollará narrativas de ficción inspiradas en su libro. Además, para jóvenes desde los 13 años se impartirá el Taller de mapeo colectivo, una instancia para aprender sobre los barrios aledaños a GAM con un enfoque patrimonial e histórico, para finalizar con la creación de un mapa grupal que plasme estos hitos.

Eos no es todo. Para jóvenes desde los 16 años, se realizará el Taller de apreciación de cine: cultura pop y feminismo, junto a la periodista especializada Antonella Estévez. Durante cuatro sesiones se conversará sobre estereotipos, discursos y formas de plantear narraciones audiovisuales en torno a sagas populares como Star Wars, Harry Potter, El señor de los anillos, Crepúsculo, entre otras.

La lectura tendrá un espacio en dos talleres de lectura junto a la editorial Planeta. En el Club de lectura juvenil para chicos y chicas desde los 16 años, se leerá el libro Still with you de Lily del Pilar en cuatro sesiones. Por otro lado, en el Club de lectura GAM-Planeta para jóvenes desde 18 años, se dialogará en torno a las novelas Nostalgia del desierto de Carolina Brown y Las infames de Patricia Cerda, durante cuatro sesiones también.

Para mayores de 60 años también habrán actividades, un Taller de Lectura +60 que fomenta el diálogo y el debate sobre obras literarias y temas de contingencia entre personas mayores en formato presencial y digital. Se leerán cuentos del libro Hienas, de Eduardo Plaza; crónicas del libro Tres miradas en la noche, de Ismael Bermúdez y Héctor Hidalgo; y relatos del libro Santiago canalla, de Bartolomé Leal.

A la vez, se impartirá el Taller de juegos teatrales para personas mayores, donde por medio de dinámicas teatrales lúdicas y físicas se busca desarrollar la expresión artística a través del cuerpo y la palabra.

Detalles, fechas e inscripciones en: https://gam.cl/escuelaverano2022/Ver video