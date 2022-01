Janet Jackson se hace documental: reveladora cinta ya tiene fecha de estreno

28 enero es la fecha entregada por los medios Lifetime y A&E para el estreno en Estados Unidos del esperado documental Janet, anunciado en marzo del año pasado. Por medio de una publicación en redes sociales, los canales de televisión también dieron a conocer el primer tráiler oficial del largometraje de cuatro horas que se dividirá en dos capítulos.

El documental celebra los 40 años del disco debut homónimo de la artista, publicado en 1982, cuando cumplía 16 años, y repasa momentos claves de su vida, mientras sigue a la familia Jackson que vive la pérdida de su patriarca, Joseph, el hombre que manejó con mano dura los destinos de su clan. .

Una de las aristas más destacadas se referirá a la relación con su hermano, Michael Jackson. Básicamente, cómo Janet vivió su muerte y luego cómo reaccionó a las denuncias de abuso infantil que siguieron al Rey del Pop en el documental Leaving Neverland el año 2019.

También se repasan momentos tensos de su carrera musical, como el episodio donde en medio del show del Super Bowl del año 2004, mientras cantaba con Justin Timberlake, un error en el vestuario dejó expuesto uno de sus pechos, vetándola de participar en el evento de por vida. De este incidente también se publicó un documental titulado Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson.

La producción que, de acuerdo al medio Pitchfork, lleva cinco años de trabajo, cuenta con entrevistas de Whoopi Goldberg, Samuel L. Jackson y Mariah Carey, entre otros. Además se suma una serie de grabaciones, no publicadas, de la vida de Janet. “Es algo que simplemente necesitaba ser hecho”, se ve declarar a Jackson en el trailer.

Es la misma intérprete la que co-produjo el filme, junto a Randy Jackson, Associated Entertainment y Workbee.