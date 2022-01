14 canciones era muy poco: Halsey lanza versión extendida de su último LP

Con una publicación en su cuenta de Twitter, Halsey dio a conocer la versión extendida de su último álbum, If I can’t have love, I want power. “La versión extendida de IICHLIP está afuera ahora junto a la mañosa bondad de People disappear here además de una versión reimaginada de Nightmare por @nineinchnails” publicó la artista en su cuenta.

Con una duración de 55 minutos y 3 segundos, la versión extendida de su cuarto álbum viene a acompañar la entrega original y el largometraje publicados en agosto del año pasado. Producido por Trent Reznor, líder de la banda Nine Inch Nails, y Atticus Ross, el álbum se inspiró en la experiencia del embarazo que vivió la cantante.

Esta entrega estuvo acompañada de un largometraje de una hora, del mismo nombre, dirigido por Colin Tilley, el que narra la historia de una joven reina embarazada que desbloquea poderes al descubrir que puede crear vida.