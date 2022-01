Mi disco favorito: Close to you de The Carpenters | por Myriam Hernández

A comienzos de la década del 80, mientras Myriam Hernández daba sus primeros pasos en la música profesional y conquistaba la televisión chilena, la cantante estadounidense Karen Carpenter enlutaba al mundo con su repentina muerte a sus 32 años. Era el fin de uno de los dúos más exitosos e influyentes de la historia de la música popular norteamericana, cuya discografía de diez títulos despachados entre 1969 y 1981 caló hondo en la llamada “Baladista de América”.

Particularmente el segundo álbum del grupo, publicado en 1970, con clásicos como (They long to be) Close to you y We’ve only just begun.

“El disco de mi vida, el que me fascina y que les recomiendo es Close to you de The Carpenters”, dice Hernández. “Me encanta porque me recuerda mi adolescencia y mis intentos de cantar en inglés. Lo hacía con ese disco”.

* Myriam Hernández (Santiago, 1965) se encuentra por estos días promocionando su Sinergia Tour, la gira internacional de su noveno álbum que se publicará durante este semestre, del que ya ha liberado algunos sencillos, como Hasta aquí y Ya es tarde. En paralelo, lanzó el mes pasado Dunas, su primera colaboración junto a Javiera Mena.

Entre sus próximas fechas en vivo destaca una presentación en la Quinta Vergara el 15 de febrero -junto al grupo Noche de Brujas- y el cierre del tour el 11 de junio en el Movistar Arena.