Will Smith, Lady Gaga, Ben Affleck son nominados a los Premios SAG

La carrera por los Oscar podría necesitar más brillo de actos en persona este año, pero no le falta poder estelar. Will Smith, Lady Gaga y Ben Affleck recibieron nominaciones individuales para la 28ª entrega de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés), mientras que “Belfast” y “CODA” obtuvieron candidaturas al máximo honor del gremio, el de mejor elenco.

Las nominaciones fueron anunciadas por las actrices Vanessa Hudgens y Rosario Dawson en un Instagram Live. Si bien se dieron a conocer de manera virtual debido al incremento de casos de COVID-19, representaron una de las mañanas más significativas en una temporada de premios en gran parte apagada por la pandemia.

Junto con Belfast y CODA (que incluye al actor mexicano Eugenio Derbez), compiten por el SAG al mejor elenco House of Gucci (“La casa Gucci”), Don’t Look Up (“No miren arriba”) y King Richard (“Rey Richard: Una familia ganadora”). Notablemente quedaron fuera de este rubro West Side Story (“Amor sin barreras”) de Steven Spielberg, que sí recibió una candidatura a mejor actriz de reparto para Ariana DeBose, y “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) de Jane Campion. La película de Campion, sin embargo, recibió tres nominaciones individuales: para Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee.

Las candidatas a mejor actriz de reparto son, junto con DeBose y Dunst, Caitriona Balfe por “Belfast”, Cate Blanchett por “Nightmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas”) y Ruth Negga por “Passing” (“Claroscuro”).

Los nominados a mejor actor de reparto: Affleck por “The Tender Bar”, Bradley Cooper por “Licorice Pizza”, Troy Kotsur por “CODA”, Jared Leto por “House of Gucci” y Smit-McPhee. Hay que destacar que Kotsur es el primer actor sordo que recibe una nominación individual a los Premios SAG.

De cara al Oscar

Los SAG tendrán más atención en esta temporada de premios pues los Globos de Oro, por lo general la fiesta inaugural en el tramo final que conduce a los Oscar, apenas sonaron este año. Los ganadores fueron anunciados el domingo en Twitter durante una ceremonia privada debido al boicot de Hollywood a la asediada Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por cuestiones de diversidad y ética. El aumento de ómicron también provocó que los Critics Choice Awards pospusieran su gala presencial del 9 de enero. Por segundo año, la temporada de premios se tornó virtual y ha tenido problemas para hacer mucho ruido.

Pero las nominaciones a los SAG sugieren que habrá bastantes rostros conocidos en la contienda de este año. Además de Will Smith por King Richard y Cumberbatch, los nominados a mejor actor son: Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth (La tragedia de Macbeth), Andrew Garfield por Tick, Tick ... Boom! y Javier Bardem por Being the Ricardos.

Por el premio a la mejor actriz compiten Lady Gaga por “House of Gucci”, Jessica Chastain por “The Eyes of Tammy Faye” (“Los ojos de Tammy Faye”), Olivia Colman por “The Lost Daughter” (“La niña perdida”), Nicole Kidman por “Being the Ricardos” y Jennifer Hudson por “Respect” (“Respect: La historia de Aretha Franklin”).

Los Premios SAG, presentados por el sindicato de actores SAG-AFTRA, se encuentran entre los referentes más confiables de los Oscar. Rara vez una película o actuación que no fue nominada por los actores de la pantalla termina ganando Premios de la Academia. Los actores constituyen el mayor porcentaje de la academia de cine, por lo que sus elecciones tienen la mayor influencia.

Pero el año pasado, SAG y la academia divergieron más de lo habitual. Solo uno de sus actores galardonados, Daniel Kaluuya por “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro”), se alzó también con el Oscar. Los otros ganadores del SAG fueron Chadwick Boseman y Viola Davis por “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”) y Yuh-Jung Youn por “Minari”. El drama judicial de Aaron Sorkin “The Trial of the Chicago 7″ (”El juicio de los 7 de Chicago!) ganó el SAG al mejor elenco, mientras que “Nomadland” de Chloé Zhao, que contaba con muchos actores no profesionales y no fue nominada a mejor elenco, se llevó el Oscar a la mejor película.

Ese historial le dará esperanza a los admiradores de Kristen Stewart (“Spencer”), quien fue pasada por alto por el gremio, así como Peter Dinklage (“Cyrano”), Ciarán Hinds (“Belfast”) y Rachel Zegler (“West Side Story”).

Si bien ha quienes han apoyado algunos de los éxitos de taquilla más populares del año para darle a los Oscar una sacudida populista, “Spider-Man: No Way Home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”), “Dune” (“Duna”) y “No Time To Die” (“Sin tiempo para morir”) no recibieron nominaciones importantes el miércoles del gremio de actores. Sin embargo, “Dune” y “No Time to Die” se unieron a “Black Widow” (“Viuda Negra”), “The Matrix Resurrections” (“Matrix Resurrecciones”) y “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”) en el apartado de dobles.

En cambio la serie de televisión más popular de 2021 sí obtuvo mucho reconocimiento. “Squid Game” (“El juego del calamar”) de Netflix fue nominada a cuatro Premios SAG, incluyendo a mejor serie dramática.

El creador de la serie Hwang Dong-hyuk recordó el miércoles ver el escándalo de las ceremonias en el Auditorio Shrine al otro lado de la calle de la Universidad del Sur de California cuando estudiaba ahí.

“En ese entonces me dije que me gustaría que mi trabajo estuviera algún día en unos premios de cine estadounidense”, dijo en una entrevista. “Ahora recuerdo esas memorias”.

El astro de la serie, Lee Jung-jae dijo que sintió un “shock eléctrico” cuando su nombre fue anunciado entre los nominados. Es un veterano de la televisión y el cine coreano, y se ha reído de las preguntas de los medios estadounidenses sobre su éxito inesperado.

“¡He decidido que ahora soy un actor novato!”, dijo el miércoles sosteniendo una botella de vino.

Las categorías de TV también fueron lideradas por “Succession” de HBO (con cuatro nominaciones incluyendo a mejor serie dramática y mejor actor, para Jeremy Strong y Brian Cox); “Ted Lasso” (cinco menciones incluyendo mejor serie de comedia) y “The Morning Show” (cuatro nominaciones incluyendo mejor serie dramática).

La 28a entrega anual de los Premios SAG será el 27 de febrero y se transmitirá por las cadenas TNT y TBS. Los Premios de la Academia están programados para el 27 de marzo.