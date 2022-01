“Pasé de ser un desconocido a tener algo de dinero y reconocimiento”: Coppola recuerda el impacto de El Padrino

“Sin duda definió el primer tercio de mi vida creativa”, dijo Francis Ford Coppola hace unos días, acompañando el anuncio de la versión restaurada de El padrino. En la previa a que el clásico vuelva remozado a los cines estadounidenses en febrero y salga en formato físico y digital un mes después, el cineasta concedió su primera entrevista para conmemorar los 50 años desde que su trayectoria y la historia del cine vivieron un episodio crucial.

“Ahora la familia Coppola es considerada sinónimo (del filme por) mucha gente, (pero) cuando llegué a Los Angeles, a la Escuela de Cine de la UCLA (Universidad de California en Los Angeles), solo soñaba con echar un vistazo dentro de un estudio. Las películas eran una exótica tierra de hadas”, señaló el autor de Apocalipsis ahora en diálogo con la revista británica Empire.

Cuando Paramount Pictures le confió las llaves de la adaptación cinematográfica de la novela de Mario Puzzo, el director solo acumulaba cuatro largometrajes y menos de una década en la industria como realizador. El estudio desconfió de sus elecciones para el elenco (en particular, Marlon Brando como Vito y Al Pacino como Michael), y en más de una ocasión durante el rodaje de la cinta pensó que lo despedirían. Pero, debido a su destreza y una conjunción de factores, El padrino semejaría uno de los triunfos más rotundos de su época.

“Pasé de no tener nada de dinero y una familia a la que mantener, a tener varios millones de dólares, lo cual fue asombroso”, rememora. “Nadie en mi familia tenía esa cantidad de dinero. Pasé de ser un desconocido y pobre con muchas responsabilidades familiares –me casé joven y amaba a mis hijos y a mi familia– a tener algo de dinero y reconocimiento. Yo era famoso, todos sabían sobre El padrino y sabían sobre mí”.

Perfectamente consciente de que su apellido no siempre encarnó una institución en sí misma, el cineasta de origen italiano también compara la estatura suya y de sus contemporáneos, héroes de una era inigualable en Hollywood.

“Al principio, yo era un forastero y no estaba incluido en el grupo porque era un niño nuevo o era pobre. Luego me volví famoso y exitoso, así que todavía no era parte del grupo. En mi corazón, todo lo que siempre quise fue ser considerado uno más del grupo, y ahora lo soy porque cuando hablan de todos los grandes directores de los años 70, dicen George Lucas, Francis Coppola, Marty Scorsese, Steven Spielberg, Brian De Palma y Paul Schrader. Entonces, tengo lo que quiero, soy uno del grupo”.

El filme regresará a los cines de Estados Unidos el 24 de febrero, para luego salir al mercado en formato 4K Ultra HD (Blu-ray y digital) el 22 de marzo, dos días antes de que se celebren cinco décadas desde su debut en la pantalla grande.