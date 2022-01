Original vs cover: quédate con la copia

*Not fade away

Original: Buddy Holly

Cover: The Rolling Stones

La versión original del pionero del rock & roll Buddy Holly, compuesta en 1957, es maravillosa por su frescura, y a la vez un temprano tributo al estilo inigualable de otro pionero como Bo Diddley, basado en un ritmo incesante de raíz africana, catapultado en reverberantes guitarras eléctricas.

En plena etapa formativa en 1964, los Stones llevaron la canción al siguiente nivel: un relampagueante riff acústico empalma en un ritmo acelerado guiado por palmas, toms, guitarra, armónica y la insolente voz de Mick Jagger.

*Black magic woman

Original: Fleetwood Mac

Cover: Santana

En la fase blusera original de Fleetwood Mac con Peter Green, mucho antes de convertirse en una millonaria máquina de pop rock, esta canción publicada en 1968 era la excusa en vivo para improvisar. Un gran tema, pero en manos de Santana resultó fenomenal, un clásico del álbum Abraxas (1970). La voz del capo Greg Rollie, más tarde fundador de Journey, los sabrosos solos de Carlos Santana y la cadencia latina a tope en un novedoso maridaje con el rock, brillan en su máxima expresión.

*I fought the law

Original: Bobby Fuller

Cover: The Clash

Escrita por Sonny Curtis en 1958, miembro de la banda que acompañaba a Buddy Holly, The Crickets, fue popularizada por The Bobby Fuller Four en 1966. The Clash la dio vuelta por completo en 1979, desde el arranque con la batería redoblando en ascenso y la guitarra como una sirena ululando, para dar paso a la marchante energía punk rock de la-única-banda-que-importa.

Bobby Fuller no alcanzó a disfrutar del éxito de I fought the law en el top 100 de Billboard. A seis meses del single, fue encontrado muerto por asfixia en el auto de su madre. Rotulado como suicidio, persistieron sospechas de terceras manos. El vehículo estaba en un descampado en Hollywood. Años más tarde, en ese mismo lugar, Janis Joplin compró la heroína que la mató.

*Love Hurts

Original: The Everly Brothers

Cover: Nazareth

Compuesta por la leyenda de Nashville Boudleaux Bryant para The Everly Brothers y publicada en 1960, Love hurts describe los sinsabores del amor. Las voces armonizadas de los hermanos, inspiración directa en The Beatles, se lamentaban con cierta dignidad. Distinto el caso de la garganta áspera y chillona de Dan McCafferty -un referente para Brian Johnson y Axl Rose-, más propicia para las desgracias de la letra.

Love hurts se convirtió en sinónimo de lentos y romance en las fiestas de los 70 y 80, aún cuando el éxito fue de pausada cocción. Lanzado a fines de 1974 sin mayor eco, al año siguiente escaló en Sudáfrica y luego saltó a Texas, para irrumpir finalmente en los ránkings estadounidenses en marzo de 1976. Sólo un año más tarde rondó los listados británicos.

*I love rock ‘n’ roll

Original: The Arrows

Cover: Joan Jett & The Blackhearts

Para el cantante Alan Merrill de los británicos The Arrows, el hecho de que los Rolling Stones fueran asesorados por el príncipe Rupert Lowenstein mientras cantaban It’s only rock ‘n’ roll, era lo menos rockero del mundo. Esa fue la semilla de I love rock ‘n’ roll. Lanzada en 1975 sin mayor éxito, el grupo impresionó a un productor de televisión que decidió ofrecerles su propio show. Fue en 1976 que Joan Jett, en aquel entonces miembro de The Runaways, enganchó con el tema intentando sin suerte que su banda la grabara. Tres años más tarde hizo un primer cover junto a Steve Jones y Paul Cook de The Sex Pistols, hasta que en 1981 la plasmó en estudio junto a The Blackhearts, en la versión mundialmente famosa.

*El Africano

Original: Wilfrido Vargas

Cover: Pachuco y La Cubanacán

En Chile el clásico El Africano, escrita por Calixto Ochoa y popularizada por el as del merengue, el dominicano Wilfrido Vargas, se hizo conocida gracias a la versión de Pachuco y La Cubanacán, arrasando a mediados de los 80. Pachuco fue convocado al show del festival de Viña en 1986 y 1987. El primer año, la transmisión se encargó de subir al máximo los platillos en el memorable estribillo “mami ¿qué será lo que quiere el negro?”.

La respuesta era un canto popular.

“¡Que se vaya Pinochet!”.

*Without you

Original: Badfinger

Cover: Harry Nilsson

Los británicos Badfinger pasaron a la historia como la banda más trágica de la que se tenga registro. Contratados por Apple records y regalones de Paul McCartney, tuvieron éxitos y también incontables dificultades, mientras el sello de los Beatles se iba a pique a comienzos de los setentas. Dos de sus miembros se suicidaron.

En 1970 lanzaron esta lacrimógena balada, regrabada luego por Harry Nilsson. El músico, famoso por su alto nivel de carrete, estaba seguro que se trataba de una composición de los Beatles. De hecho, la grabó con colaboradores de los Fab Four como Geoff Emerick y Mal Evans, en una versión que quedó para la posteridad como ejemplo perfecto de power ballad. Conquistó el número uno en Estados Unidos en febrero de 1972.

*Agapimú

Original: Mia Martini

Cover: Ana Belén

“Me hablas al oído/ Y todo tiene otro sentido, Agapimú / Y me siento nueva / Como la nieve cuando nieva, Agapimú”.

La letra no parece tener mucha coherencia, hasta enterarse que a) agapimú significa “amor mío” en griego y b) fue adaptada por el prolífico e influyente compositor Luis Gómez Escolar, la pluma detrás de incontables éxitos de la balada romántica, para el quinto álbum de Ana Belén -Ana-, publicado en 1979.

La versión original correspondía a la italiana Mia Martini, compuesta junto a Giovanni Conte y Dario Baldan Bembo, para su álbum de 1974 È proprio come vivere. El cover de Ana Belén cambia la pastosidad del original por un ambiente radiante con algunos detallitos progresivos.

*Every time you go away

Original: Darryl Hall and John Oates

Cover: Paul Young

Escrita por Darryl Hall en 1980 y publicada en el álbum Voices (1980) de Hall & Oates, no fue considerada como single. Cinco años más tarde el británico Paul Young, una estrella del soul de ojos azules, alcanzó el cuarto lugar en los charts británicos con una versión exquisitamente arreglada -el hermoso solo de guitarra acústica, por ejemplo- con una interpretación vocal al mismo nivel, bajo una producción ochentera paradigmática.

Tras la presentación de Paul Young en Live Aid el 13 julio de 1985 en el estadio Wembley, la canción lideró el listado Billboard en EE.UU..

*Night and day

Original: Frank Sinatra

Cover: U2

Night and day fue el primer hit de Frank Sinatra. Compuesta por Cole Porter en 1932, estrenada en vivo por Fred Astaire en Broadway, y versionada por grandes estrellas como Ella Fitzgerald, Tony Bennett y Billie Holiday, Sinatra grabó el tema nada menos que cuatro veces.

Una de esas versiones de La Voz se utilizó en la cuarta temporada de Friends en el capítulo The One with the ballroom dancing. Fue también el single debut de Everything but the girl en 1982.

En septiembre de 1990, U2 publicó su versión en el álbum benéfico Red hot + blue, como un adelanto del renovador sonido y estética que la banda estrenó al año siguiente en Achtung baby. Un prólogo estremecedor de las nuevas alturas de los irlandeses.

*A Song for Gail (What Have We Got Her Into?)

Original: Russ Ballard

Cover: Miguel Bosé

Russ Ballard escribió unas cuantas canciones memorables como el single Magic del grupo America, todo un éxito en 1982; New York groove de Ace Frehley, que Gustavo Cerati recicló impúdico en Zoom, y el hit Voices (1984), que apareció en un episodio de Miami Vice.

Esta balada compuesta por Ballard para su álbum Winning (1976) fue adaptada por Luis Gómez Escolar en Made in Spain (1983), sexto álbum de Miguel Bosé. Son los últimos vientos del soft rock de los 70 en el cancionero de Bosé, que no puede evitar el guiño a David Bowie en los arreglos vocales.

*Nothing compares to you

Original: Prince

Cover: Sinead O’Connor

“Todas las flores que plantaste mamá, en el patio trasero, todas murieron cuando te fuiste”.

Fueron esas líneas las que soltaron lágrimas en Sinead O’Connor mientras rodaba el video de Nothing compares to you. La cantante irlandesa había sido maltratada por su progenitora, atropellada y muerta en 1985.

Un año antes, Prince había compuesto y grabado la canción sin editarla. Luego la pasó a una banda bajo su alero -The Family-, que la descartó como single. Fue la manager de Sinead quien sugirió su grabación, convirtiéndose en el mayor éxito de la cantante irlandesa.

*Last kiss

Original: Wayne Cochran

Cover: Pearl Jam

Wayne Cochran se inmortalizó por su extraordinario peinado -una especie de casco acolchado y estratosférico- y este single de 1961, que inicialmente no tuvo mayor éxito hasta la versión de Frank Wilson and the Cavaliers, tres años después. La trágica historia de la chica que muere en un accidente automovilístico es paradigmática de un subgénero pop de gran aceptación entre fines de los 50 y mediados de los 60, conocido como teen tragedy songs, donde el ser amado solía morir. Pearl Jam le saca brillo a la lacrimógena balada, precisa para la voz caprina de Eddie Vedder.

*Vino griego

Original: Udo Jürgens

Versión: José Vélez

¿Austria y pop? La respuesta correcta es Falco, pero Udo Jürgens -o Jürgens Udo, su verdadero nombre, no es broma-, clasifica en el podio. Fue una estrella en su país, lo mismo en Alemania y Suiza, con millones de discos vendidos. Compuso para Shirley Bassey, ganó Eurovisión en 1966, y en 1978 grabó con el seleccionado alemán Buenos días, Argentina, con motivo del Mundial de fútbol. En 1974 publicó Griechischer Wein.

Ese mismo año, tras visitar Chile y Miami por el hit menor Por una copa de más, José Vélez versionó la canción, traducida como Vino griego. La poderosa voz y la encendida interpretación del español dejan en el olvido al desabrido original.

*Un año más

Original: Los Viking 5

Cover: La Sonora Palacios

La primera versión de este eterno clásico tropical chileno escrito por el profesor y compositor de Coquimbo Hernán Gallardo Pavez, era más triste y sombría, hasta que en 1977 Los Viking 5 le dieron la identidad festiva ligada al año nuevo. Pero en la memoria popular persiste la elegante versión de 1980 de La Sonora Palacios, con la voz tranquila y profundamente melódica de Tommy Rey.

*Summertime blues

Original: Eddie Cochran

Cover: The Who

Las canciones del verano solían hablar de romance y playas hasta este hit de 1958 del influyente pionero del rock Eddie Cochran, fallecido prematuramente a los 21 años en un accidente automovilístico, en abril de 1960. Cochran, temprano símbolo de rebeldía y angustia adolescente, es uno de los artistas más versionados por bandas legendarias, incluyendo Led Zeppelin y The Sex Pistols.

En el single se relatan las desventuras de un joven obligado a trabajar en verano y explotado por el jefe. Como no alcanza a ver a su chica, se inventa una enfermedad, los padres lo descubren y castigan. Decide emplazar a un político sin mayor suerte. Aún no tiene edad para votar.

La volcánica versión de Blue Cheer de 1968, es apuntada como parte del ADN del heavy metal. Sin embargo, la rendición de The Who en Live at Leeds (1970), captura a plenitud la rabia juvenil, gracias a la armonía vocal entre el cantante Roger Daltrey y el bajista John Entwistle, con el desdoblamiento de este último encarnando los personajes adultos, en una nítida demostración de las cualidades teatrales de The Who.

*Un ramito de violetas

Original: Cecilia

Cover: Zalo Reyes

Cecilia es una figura trágica del pop español. Falleció en un accidente automovilístico con sólo 27 años en 1976 cuando era una estrella en ascenso, emparejada con el exitoso compositor Luis Gómez Escolar.

Esta canción de 1974 escrita por ella relataba una historia un tanto extraña sobre un matrimonio. La mujer, a pesar de una relativa felicidad, debía soportar el mal genio del marido, como preguntarse quién diablos le enviaba cada 9 de noviembre un ramito de violetas. La canción, ajustada a la balada en sepia típica de los 70, era más bien triste.

La versión de 1985 de Zalo Reyes es todo lo contrario: picardía, barrio, ritmo y melodía en la voz del Gorrión de Conchalí.

*Always on my mind

Original: Elvis Presley, Brenda Lee

Cover: Pet shop boys

No existe certeza quién publicó primero este clásico en el transcurso de 1972, si fue Elvis Presley o Brenda Lee. Compuesta el año anterior por Wayne Carson, Johnny Christopher y Mark James, se popularizó gracias al rey del rock porque el lanzamiento coincidió con su divorcio. La letra de un hombre arrepentido por sus errores en pareja, fue identificada con la vida personal de Elvis. Sin embargo, Separate ways, single que acompañaba a Always on my mind, era el tema que abordaba el quiebre.

En 1987, cuando se conmemoraron diez años de la muerte de Presley, distintos artistas fueron convocados a un programa de televisión británico para tributar sus canciones. Entre ellos, destacó notoriamente Pet shop boys con su magnificente lectura de Always on my mind. La grabaron de inmediato y en la navidad de aquel año llegó al primer puesto en Gran Bretaña, en tanto en mayo de 1988 escaló hasta el cuarto lugar en Estados Unidos.

*Tainted love

Original: Gloria Jones

Cover: Soft Cell

Gloria Jones conducía el Austin Mini en el cual se mató su novio, la estrella Marc Bolan de T-Rex, en 1977. Un año antes Gloria regrabó con la producción de Bolan esta canción sobre una tortuosa relación amorosa, que había lanzado en 1964. Gloria Jones nunca pudo recuperarse del accidente.

Soft Cell, compuesto por el cantante Marc Almond y el tecladista David Ball, lanzó el cover en 1981 transformando la pieza orgánica original, en un resumen del sonido moderno, digital y programable de los ochentas.

Fue el single más vendido del año en el Reino Unido, mientras en EE.UU. les dio categoría one hit wonder.

*Alone

Original: i-Ten

Cover: Heart

Billy Steinberg y Tom Kelly se especializaron en escribir súper éxitos para estrellas femeninas en los 80. Compusieron Like a Virgin de Madonna, So emotional de Whitney Houston, True colors de Cyndi Lauper, Eternal flame de The Bangles y, cruzando hacia 1990, I touch myself, el one hit wonder de Divinyls.

En 1983 lanzaron un álbum sin mayor fortuna bajo el nombre de i-Ten. Entre las canciones, estaba la balada Alone. Años después, Heart necesitaba una nueva power ballad tras el éxito de What about love y These dreams. Steinberg y Kelly ofrecieron el tema a la banda de las hermanas Wilson.

La interpretación de Ann marca una diferencia estratosférica. Se convirtió en el mayor éxito de Heart alcanzando el número uno en julio de 1987 en Estados Unidos, para terminar en el segundo lugar de la clasificación Billboard de aquel año.

*Private emotion

original: The Hooters

cover: Ricky Martin

Una de las mejores power ballads de Ricky Martin fue publicada originalmente en 1993 por The Hooters, una veterana banda de Filadelfia. La versión refleja su sonido, una especie de world music con vocación pop.

A instancia del productor Desmond Child, fue incluida en el quinto álbum del ídolo pop puertorriqueño que lleva solo su nombre, publicado en 1999, el primer título íntegro en inglés. En la versión de Ricky, la canción toma dimensiones dramáticas gracias al dúo con la cantante sueca Meja, mientras en Turquía, donde tiene particular éxito, es con la estrella pop local Sertab Erener.

*Yo no te pido la luna

Original: Fiordaliso

Cover: Daniela Romo

Fiordaliso obtuvo el quinto lugar del festival de San Remo en 1984 por esta canción compuesta por Luigi Albertelli, Enzo Malepasso y Zucchero. La versión original se guía por la voz de Fiordaliso, genuina representante del registro apasionado y exigido de la canción italiana.

Ese mismo año, el cover de Daniela Romo timbró un segundo aire de absoluta modernidad, gracias a la conversión synth pop. Al menos en Hispanoamérica, esta es la versión definitiva, seguida del tributo de Javiera Mena en Esquemas Juveniles (2006).

*(There’s) always something there to remind me

Original: Lou Johnson

Cover: Naked eyes

Una orgía ochentera de sintetizadores emulando orquestas y redobles en batería electrónica a cargo del dúo Naked Eyes, le dio nueva vida a esta composición de Burt Bacharach y Hal David, editada originalmente por el cantante de R&B Lou Johnson en 1963.

Cinco años más tarde una versión de Dionne Warwick alcanzó el puesto 65 en EE.UU., hasta que Naked eyes trepó con la canción al octavo lugar en 1983.

A Burt Bacharach le encantó.

“Muy bonita”, sentenció.