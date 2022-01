Keith Richards versión solista: el músico lanza reedición de su disco Main Offender

Hoy, en el marco del 30 aniversario de su publicación original, se anunció la reedición Main Offender (1992) el segundo disco solita del mítico guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards, cuyo lanzamiento está programada para el 18 de marzo. El álbum no solo contará con clásicos de su vida en solitario Wicked as it seems, Eileen y Hate it when you leave, sino que también incluirá un libro de 88 páginas con fotos exclusivas, reproducciones de las letras de las canciones escritas a mano por el propio artista, una uñeta de guitarra, ensayos reimpresos del lanzamiento del álbum, así como también un sobre con réplicas exactas de materiales promocionales y de la gira.

Además, dentro del set de lujo, se incluirá también un disco con la grabación del concierto Winos Live in London ‘92.

Main Offender fue publicado originalmente en octubre de 1992 cuatro años después de la aparición del primer disco solista de Richards, Talk Is Cheap (1988), y cuenta con la participación de la banda X-Pensive Winos, compuesta por Steve Jordan (quien recientemente tocó la batería con The Rolling Stones en su gira de 2021 No Filter Tour por Estados Unidos), el guitarrista Waddy Wachtel, el bajista Charley Drayton, el tecladista Ivan Neville, la cantante Sarah Dash y los coristas Bernard Fowler y Babi Floyd.

Sobre la publicación de esta nueva edición, Keef, como también es conocido Keith Richards, señaló que espera mantener a su banda unida, ya que aún tienen mucho por demostrar.

“Esta es la segunda vez y los Winos se están como desarrollando, y si puedo mantener a estos chicos juntos durante todo el tiempo que pueda, será una de las mejores bandas del mundo. Es una banda muy intrigante y el potencial apenas está empezando a mostrarse. Si no hubiera llevado a los Winos a la ruta, este disco probablemente habría sido totalmente diferente de lo que es”, señala.