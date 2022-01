“Creo que me estoy volviendo anticuado”: Damon Albarn volvió a referirse a su controversia con Taylor Swift

Damon Albarn ha estado en el ojo del huracán. Al menos en el de las redes sociales, lo que ya es bastante.

Todo luego que en una entrevista con Los Angeles Times, cuando conversaba en torno a nombres del cancionero actual, el hombre de Blur y Gorillaz, dijo que Taylor Swift “no escribe sus propias canciones”. El propio periodista, Mikael Wood, lo corrigió: ella sí lo hace, coescribiendo sus hits.

Ante ello, el inglés comentó: “Eso no cuenta. Sé lo que es la coescritura. Coescribir es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, sólo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y alguien que coescribe”.

La respuesta de la aludida llegó de inmediato vía Twitter. “Era una gran fan tuya hasta que vi esto. Escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión en caliente es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos”.

Luego, Abarn pidió disculpas.

Pero a tanto llegó la trifulca, que el propio presidente electo de Chile, Gabriel Boric, intervino en redes sociales a favor de la estadounidense, defendiéndola de los cuestionamientos del cantautor: “Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor”.

Después, la controversia abrió otro capítulo. La noche del lunes 24, mientras ofrecía su concierto en el Walt Disney Concert Hall de Los Angeles -para mostrar su crepuscular álbum en solitario, The nearer the fountain, more pure the stream flows-, Albarn cerró la cita refiriéndose nuevamente al hecho.

Antes de interpretar Song 2, uno de los mayores éxitos de Blur, le dijo a los presentes que el propio Mikael Wood le había pedido que interpretara esa canción “antes de lanzarme al abismo de las redes sociales”.

Luego dijo: “Puedes juzgarlo por ti mismo”, quizás en un guiño a que sus palabras en cuestió fueron sacadas de contexto.

Finalmente, remató: “Creo que me estoy volviendo anticuado”. En tal apreciación, pudo haber hecho referencia a lo obsoleto que sonó su opinión algo sesgada sobre Swift en la entrevista, la que fue puesta en duda de inmediato por las miles de seguidoras de la artista en redes digitales.