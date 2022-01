¿Cuáles son los mejores filmes de 2021 según los guionistas y productores?

A un par de semanas de conocer a los nominados a los Oscar (8 de febrero), dos de las principales citas de la temporada de premios de Hollywood revelaron a sus candidatos. Este jueves, primero el Sindicato de Productores (PGA, por sus siglas en inglés) y luego el Sindicato de Guionistas (WGA), hicieron públicas sus preferencias de la cosecha de los últimos 12 meses.

Confirmando su dominio actual, Netflix arremete con tres títulos en los galardones de los productores: el drama El poder del perro, de Jane Campion; la comedia No miren arriba, de Adam McKay, y el musical Tick, tick... Boom!, de Lin-Manuel Miranda. La plataforma iguala de ese modo su marca de hace un año, cuando logró menciones para Mank, La madre del blues y El juicio de los 7 de Chicago.

El streaming expande su presencia gracias a Being the Ricardos (Amazon Prime Video), la principal sorpresa del listado, y CODA, película que cuenta con el aval de Apple pero que en Latinoamérica se exhibe a través de Amazon Prime. En tanto, los nuevos largometrajes de Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) y Steven Spielbeg (Amor sin barreras) también logran nominaciones, al igual que Dune, Belfast y Rey Richard. Los ganadores se conocerán en una ceremonia que se desarrollará el 19 de marzo.

El poder del perro. Foto: KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX © 2021

Los PGA suelen ser un buen predictor de cara a los Oscar, por lo que suenan las alarmas para las cintas que en los últimos meses han acumulado reconocimientos y fueron omitidas en esta ocasión, entre ellas The tragedy of Macbeth (Apple TV+), de Joel Coen; El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro; La casa Gucci, de Ridley Scott; La hija oscura (Netflix), de Maggie Gyllenhaal, y Spencer, de Pablo Larraín.

Por otro lado, el Sindicato de Guionistas desplegó a sus candidatos pero siempre bajo la advertencia de que varios de los títulos más comentados del momento no cumplen las reglas de la organización y por lo tanto son excluidos de antemano.

En este caso, sus categorías de Mejor guión original y Mejor guión adaptado repiten a ocho de los diez filmes que también aparecen en carrera por el galardón del Sindicato de Productores. Las excepciones son La Crónica Francesa, de Wes Anderson, y El callejón de las almas perdidas, que intentarán alzarse con la distinción en una gala fijada para el próximo 20 de marzo.

Dune. Foto: Warner Bros.

Algunas de las películas de 2021 no elegibles por los WGA son El poder del perro, Belfast, La hija oscura, Claroscuro, Madres paralelas y Fue la mano de Dios.

Revisa aquí las nominaciones de ambas premiaciones:

PGA (Premios del Sindicato de Productores)

Premio Darryl F. Zanuck al productor destacado de una película

Being the Ricardos

Belfast

CODA

No Miren Arriba

Dune

Rey Richard

Licorice Pizza

El Poder del Perro

Tick, Tick... Boom!

Amor sin Barreras

WGA (Premios del Sindicato de Guionistas)

Mejor guión original

Being the Ricardos

No Miren Arriba

La Crónica Francesa

Rey Richard

Licorice Pizza

No Miren Arriba. Foto: Niko Tavernise / Netflix © 2021

Mejor guión adaptado

CODA

Dune

El Callejón de las Almas Perdidas

Tick, Tick... Boom!

Amor sin Barreras

Mejor guión de documental

Becoming Cousteau

Exposing Muybridge

Like a Rolling Stone: The Life & Times of Ben Fong-Torres