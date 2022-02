Drive my Car: un cuento de Haruki Murakami camino a los premios Oscar

El último largometraje del japonés Ryūsuke Hamaguchi sorprendió en las premiaciones del rubro cinematográfico el 2021, sumando 54 nominaciones y 35 premios ganados a lo largo del mundo. Drive my car tuvo su estreno en el festival de Cannes de ese año, y aunque no se hizo de la palma principal, se llevó el reconocimiento de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci), que lo consideró el mejor filme expuesto en dicha cita. Además, el guionista Takamasa Oe y Hamaguchi –que también ofició como coescritor de la película– fueron reconocidos con la palma al Mejor guion.

Su paso por la última versión de Globos de Oro tampoco fue indiferente. En su versión del 2022, los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood coronaron a la película nipona como la ganadora en la categoría a Mejor película en lengua no inglesa, mismo premio que un par de años atrás fue otorgado a Parasite, dirigida por el coreano Bong Joon-ho y que luego se alzó como la ganadora del Oscar a Mejor película internacional y Mejor película.

Afiche de "Drive my car", película de Ryūsuke Hamaguchi

En el caso de los premios de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos (NSFC), el filme se posicionó como el favorito indiscutible al llevarse el reconocimiento principal en las categorías de Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor para Ryusuke Hamaguchi y Mejor guion.

Y las predicciones de la crítica internacional apuestan a que el largometraje japonés podría correr la misma suerte que la película de Joon-ho. A fines del año pasado fue seleccionada para ser la representante del país nipón en la carrera hacia los próximos premios de la Academia, siendo una carta casi segura para competir, por lo menos, en la categoría que reconoce lo mejor del cine internacional.

Drive my car, película de Ryūsuke Hamaguchi

El sitio especializado Filmaffinity alberga críticas que la describen como “un drama magistral del que no puedes apartar la mirada (…) Hamaguchi ha creado una obra maestra exuberante y compleja con actuaciones perfectas y un guion que es el santo grial”. En su conjunto le otorgan una calificación de 7,5 de diez puntos. Por su parte, el suplemento cultural del diario español 20Minutos le otorga su puntaje máximo, mientras que la revista Cinemagavia le entrega 4,5 de un total de cinco puntos, con una revisión que destaca la relación del filme con el autor japonés Haruki Murakami.

Murakami: De “Hombres sin mujeres” a la pantalla grande

“Mi productor es fan de Murakami y me propuso hacer una película de una historia corta. Le propuse la historia de Drive My Car, que había leído hace ocho años y me gustaba el tema: espacio cerrado, traslados, una conversación dentro del coche entre personajes…”.

En conversación con Sensacine, el director japonés confiesa que encontró la principal inspiración para su película en un cuento de Haruki Murakami, novelista que actualmente es reconocido como uno de los autores más exitosos y leídos en todo el mundo, eterno candidato al Nobel.

Portada de "Hombres sin mujeres" de Haruki Murakami. Editorial TusQuets

En el papel, la historia homónima cuenta con apenas 40 páginas. Sin embargo, la película de Hamaguchi tiene una duración de casi tres horas. Como parte del libro Hombres sin mujeres, publicado por Murakami en 2014, la trama sigue la vida de Yūsuke Kafuku, un actor de teatro casado con Oto, una guionista de cine. Tras la muerte de su esposa, el viudo acepta una oferta de trabajo para dirigir una adaptación multilingüe de la obra Tío Vania, del dramaturgo ruso Antón Pávlovich Chéjov. Para eso, el actor debe alejarse de su ciudad natal y trasladarse a Hiroshima, donde aceptar que una conductora designada por la compañía teatral lo traslade en sus viajes hacia los ensayos.

La vida del protagonista se mueve entre la melancolía, la traición de una pasada infidelidad y el perdón. Las conversaciones con Misaki Watari, su nueva choferesa, adquieren un rol central. Justamente, la importancia central de los diálogos en el desarrollo del argumento ha sido uno de los aspectos más destacados por parte de la crítica, pues la mayor parte de la historia sucede durante los traslados de Yūsuke arriba de un Saab 900 rojo.

"Drive my car", película de Ryūsuke Hamaguchi

El libro es la segunda colección de cuentos publicada por Murakami. Tal como indica su título, el punto en común que atraviesa todas las historias compiladas es que sus personajes son hombres que han perdido mujeres en su vida, ya sea a raíz de rupturas amorosas o por la muerte. Drive my car es el primero de siete textos que en su conjunto recibieron una buena acogida por parte de la prensa especializada. Incluso, el libro fue incorporado por el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su selección personal de los mejores libros del 2019, un año después de la publicación de la edición en inglés de Hombres sin mujeres.

Esta no es la primera vez que un texto del best seller coreano inspira una adaptación cinematográfica. Los relatos de Murakami han basado la historia de nada menos que nueve películas: Tony Takitani (2004), Attack on a bakery (1982), A girl, she is 100% (1983), Dancing with Midgets (2003), All God’s children can dance (2007), The second bakery attack (2010) y Burning (2018), inspiradas en cuentos; y Hear the song of the wind (1980) y Tokio Blues (2010) en las dos novelas homónimas del escritor.

Sin embargo, la más reciente adaptación dirigida por Hamaguchi ha sido, sin lugar a dudas, la más exitosa de todas. Tanto así, que es posible que sea la primera historia de Murakami en ser merecedora de un galardón de la Academia.

El camino a los Oscar

En diciembre del 2021, Drive my car destacó entre medio de las películas que pasaron el primer filtro para formar parte de la selección final de filmes que competirán en los Oscar. Pero aún falta para confirmar sus posibilidades reales de quedarse con el reconocimiento a Mejor película extranjera.

Hay varias precandidatas que también resuenan para hacerse un espacio en el corte final. Flee, una animación dirigida por el cineasta danés Jonas Poher Rasmussen, mezcla la ficción con el recurso documental para hablar de una historia real, protagonizada por un refugiado agano que llega a Dinamarca tras escapar de Rusia. El filme estrenado en el festival de Sundance también ha ganado varios premios, entre ellos, el del Cine Europeo ARTE como Mejor documental y el Gran Premio del Jurado en Sundance.

En el caso del mundo hispano, Noche de fuego, dirigida por la mexicana Tatiana Huezo, se mantiene como la candidata más sólida para representar a Latinoamérica. El largometraje, que cuenta con el respaldo de Netflix, retrata la violencia sufrida por las adolescentes en sectores de México que son controlados por los distintos carteles de droga.

Otros países se decantaron por presentar candidatas dirigidas por cineastas que ya han sido reconocidos en los premios de la Academia. Irán postula con A hero, de Asghar Farhadi, ganador de dos Oscar por las películas A separation en 2011 y The salesman en 2016. En el caso de Italia, ingresaron a la competencia con The hand of God, del director Paolo Sorrentino, que en 2014 fue reconocido con The great beauty.

El próximo martes 8 de febrero, la Academia hollywoodense dará a conocer la lista definitiva de competidoras, que seleccionará cinco de las quince actuales candidatas para llevarse el premio a Mejor película internacional. La espera culminará el 27 de marzo, cuando la ceremonia en el teatro Dolby devele a los ganadores de la 94 edición de los Oscar.

Drive my car se estrenará en España este viernes 4 de febrero. Aunque no se sabe en qué fecha llegará a las salas chilenas, es probable que se sume a la cartelera antes de la premiación.