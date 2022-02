Crítica de discos/singles de Marcelo Contreras: gloria a The Beatles, Red Hot Chili Peppers y Francisco Victoria

The Beatles - Get back (Rooftop Performance)

El paso del tiempo mientras The Beatles gobernaba la Tierra fue vertiginoso. La versión 1964 del grupo en imagen y sonido, no arroja link con la de 1966. Con esa perspectiva, los músicos del 30 de enero de 1969 en la azotea de Apple Records, poco tenían que ver con los que habían dejado de tocar el 29 de agosto de 1966, ahogados por el griterío y la amplificación deficiente. Venían de la psicodelia, la sinfonía y el experimento, para retomar un estado natural de guitarras, bajo y batería que proyectaba un renovado sonido adelantando los setentas, con el cálido acompañamiento de Billy Preston en teclados.

Este show histórico, que por primera vez se puede apreciar completo con las tomas de cada corte con extraordinaria calidad, retrata la dinámica final: John como un gran guitarrista rítmico que se desdobla versátil como solista, como lo hace en Get Back; George punteando con gusto, cada nota fluida y en su lugar; Ringo sobrellevando el pulso con economía, y Paul, una bestia al bajo de múltiples personalidades vocales, desde la melodía hasta el rock duro. Punto aparte los pasajes intermedios donde juguetea despreocupadamente hilvanando solos, mientras el equipo discute las siguientes tomas.

Herida - Francisco Victoria

Si Corazones (1990) de Los Prisioneros es un disco electro pop sobre la pasión romántica y la melancolía, entre otros asuntos, Herida de Francisco Victoria (26) utiliza un lenguaje similar para describir una diversidad de episodios personales donde el hilo conductor es la traición, el despecho y la desilusión, con dramatismo digno de una serie de Ryan Murphy. El segundo álbum de este artista y productor nacional está destinado a figurar entre lo mejor del año. Los ocho temas encarnan una voluptuosa demostración de talento melódico envuelto en una impecable arquitectura electrónica bailable.

Aún cuando los referentes resaltan, entre ellos Miranda! -la banda más influyente en el pop chileno de este milenio- y Álex Anwandter -mentor y productor de su disco debut Prenda (2018)-, Francisco Victoria demuestra talento suficiente para desplegar en futuras entregas un sello absolutamente personalizado. Por ahora, Herida es una bomba de potenciales singles, entre ellos Te lo pido por favor junto a Francisca Valenzuela en notable colaboración, Tírame al fondo del mar con su estribillo de resonancias siderales, y la canción que da nombre al disco, un cierre cargado de sensualidad soul.

Red Hot Chili Peppers - Black summer

“Ha pasado mucho tiempo desde que hice un nuevo amigo”, canta Anthony Kiedis, “esperando que termine otro verano negro”. Resonancias melancólicas y pandémicas colman este single de adelanto del próximo álbum Unlimited love de RHCP, fechado para el 1 de abril. Es el primer larga duración en seis años y marca el segundo regreso del guitarrista John Frusciante, alejado desde 2009, junto al retorno de Rick Rubin en la producción, tras I’m with you (2011). Con la alineación completa de sus mejores días, este prólogo resume la genética clásica de los californianos sin el costado explosivo, sino el tipo de molde desarrollado a partir de la balada Under the bridge. Implica un canto bajo cierto lamento y a la vez heroico, los inconfundibles acordes de Flea al bajo, un maestro del colorido explorando su propio paisaje, la intensidad de Frusciante alternando secciones prístinas con solos encendidos, y el galope característico de Chad Smith en batería, algo contenido en esta pasada.

No es precisamente una sorpresa, pero a la vez da esperanzas sobre una eventual rehabilitación creativa tras décadas de entumecimiento, y un reencuentro con el sonido clásico del grupo.