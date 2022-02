¿Otra nominación del cine chileno a los Oscar? Qué dicen las predicciones sobre las posibilidades del corto Bestia

Anunciado en diciembre pasado entre los 15 cortos de animación aún en carrera por los Oscar, el filme chileno Bestia sabrá su suerte durante la mañana de este martes. A las 10.18 (hora de Chile) la Academia dará inicio al evento en que revelará a los nominados en sus 23 categorías, incluida Mejor cortometraje animado, que confirmará cuáles son los cinco títulos que disputarán el galardón en la ceremonia programada para el 27 de marzo.

¿Qué posibilidades reales tiene el cine chileno de volver a aspirar a la estatuilla que ganó Historia de un oso en 2016? Hay argumentos a favor y en contra.

Estrenada en el Festival de Annecy a mediados del año pasado, la cinta del realizador Hugo Covarrubias ha acumulado una treintena de premios en certámenes internacionales y chilenos. Han conquistado tanto su aspecto visual –en técnica stop motion y un tratamiento de su protagonista como si fuera una muñeca de porcelana– como el poder de su historia, una visita a la perturbada mente de un personaje inspirado en Íngrid Olderöck, la exagente de la Dina conocida como “la mujer de los perros”.

No es cine de animación para niños, pero eso no evitó que durante el último año consiguiera un amplio reconocimiento en el circuito especializado, donde si bien las historias luminosas y todo espectador suelen tener mejor recorrido, hay de todos modos espacio para celebrar las tramas más oscuras y desafiantes. Con esas credenciales, Bestia ha llegado a las máximas instancias a las que podría aspirar una obra de sus características.

Y hay al menos un ítem en que corre con ventaja frente a su competencia. El filme chileno de 15 minutos es uno de los cinco candidatos a la distinción a Mejor cortometraje animado en los Premios Annecy, la principal cita estadounidense para ese tipo de películas. Algo que no puede decir ninguna de las otras 14 cintas en la preselección por los Premios de la Academia.

El sitio The Hollywood Reporter anota ese hito al apostar por la cinta de Covarrubias como uno de los títulos que serán nominados este martes. Y, por cierto, tampoco hace daño que se acabe de estrenar en Estados Unidos en el Festival de Sundance, una estupenda vitrina para películas que están comenzando su carrera y para otras que están peleando sus posibilidades en premios.

Sin embargo, hay otros títulos que cuentan con mejores opciones. Netflix aparece con Robin Robin, una película de media hora de Aardman (Pollitos en fuga), estudio especializado en la animación stop motion. A diferencia de Bestia, su historia convoca a una audiencia transversal: sigue a un ave que es criada por una familia de ratones, abriendo una reflexión sobre la identidad y la familia.

Robin Robin

Otro título fuerte es Us again, cortometraje de siete minutos que a comienzos de 2021 acompañó el estreno de Raya y el último dragón. Cruzando un componente emotivo con el baile, aborda las experiencias de jóvenes de una pareja de ancianos. No lo respalda una gran compañía, pero también suma bonos en la carrera por los Oscar el corto surcoreano Namoo, una entrañable historia inspirada en la vida del abuelo del director Erick Oh.

Esos tres títulos son mencionados en los pronósticos de medios como Variety, IndieWire y Los Angeles Times, que omiten por completo a Bestia. The Wrap ubica al corto nacional como una posible sorpresa, mientras que el portal especializado Awards Watch lo sitúa como el tercero con más posibilidades.

Las posibilidades de Pablo Larraín y Spencer

Hasta fines del año pasado, Kristen Stewart aparecía como la candidata más fuerte en la carrera por el Oscar a Mejor actriz, por su interpretación de Lady Di en Spencer, de Pablo Larraín. Pero para para la estrella estadounidense todo parece haber dado un vuelco tras ser omitida por los Premios del Sindicato de Actores y por los Bafta.

Actualmente, sólo medios como Variety y Vulture se atreven a ubicarla entre las cinco nominadas, mientras que otros sitúan su inclusión como una sorpresa. Aunque encarna a un personaje real ampliamente querido y es la actriz con más galardones de parte de las asociaciones de críticos de EE.UU., la claustrofóbica apuesta de Larraín parece haber encontrado resistencia entre los votantes de los galardones.

Aparte de Stewart, la otra posibilidad de lograr una candidatura para el filme en los Premios de la Academia –aunque tampoco segura– sería para Jonny Greenwood y la innovadora banda sonora que compuso. Cualquier presencia igual o superior a la de Jackie (tres candidaturas en 2017) sería un batatazo.