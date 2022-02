Confirman fecha de estreno para la sexta temporada de Peaky Blinders

Recientemente se dio a conocer la fecha de estreno de la sexta y última temporada de la popular serie Peaky Blinders, que llegará a las pantallas el domingo 27 de febrero a través de la cadena BBC1. De esta forma se dará inicio al final de la exitosa serie a casi 10 años de su estreno, la que ya tiene en planes futuros el estreno de una película. Sin embargo, aún no se ha confirmado la fecha en que la sexta temporada debutará en la plataforma Netflix.

Según destacó el director de la quinta y sexta temporada, Anthony Byrne, en una entrevista para The Sunday Times, el cierre de esta nueva temporada “es el final perfecto. Es enorme y se sitúa entre los grandes finales de series de televisión de larga duración.”

La producción dramática escrita por Steven Knight debutó en la BBC en septiembre de 2013, protagonizada por el actor Cillian Murphy. Su historia se centra en una familia de gangsters de Birmingham, Inglaterra, cuyo líder, el mafioso Thomas Shelby, se abre paso entre sus enemigos expandiendo su influencia y poder.

Según comentó Murphy en una entrevista realizada a Variety, la nueva temporada “es la culminación de la serie que, con suerte, mejora la última temporada y hace que la más reciente sea la más rica y profunda”.

Esta última entrega no contará con la participación de Helen MccRory, quien interpretó a Polly Gray en los cinco ciclos anteriores, ya que no alcanzó a grabar ninguna escena antes de su muerte, en abril de 2021. No obstante, ya se ha adelantado que el actor británico Stephen Graham se sumará al elenco, el que contará también con Tom Hardy en su papel de Alfie Solomons y la actriz Anya Taylor-Joy como Gina Gray.