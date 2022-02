¿Un capítulo semanal o todos juntos? El caso The Marvelous Mrs. Maisel y la “parrilla flexible” del streaming en 2022

Quienes siguen habitualmente The Marvelous Mrs. Maisel y entraron a Prime Video durante el fin de semana se pueden haber encontrado con una gran sorpresa: no estaban disponibles todos los capítulos de su nueva temporada. De los ocho episodios que componen su cuarta parte, la plataforma puso a disposición sólo dos el viernes pasado.

Entre 2017 y 2019, la comedia cumplió sagradamente con lanzar sus tres primeros ciclos el mismo día (salvo el piloto, que debutó meses antes). ¿Qué ocurrió en el camino, entonces?

Primero, el ajuste corresponde a un cambio anunciado en noviembre. Amazon comunicó que modificaría el modelo de estreno de la serie, lanzando dos capítulos cada viernes, hasta completar la emisión de la temporada. De esa manera, el actual ciclo de la comedia protagonizada por Rachel Brosnahan terminará el 11 de marzo.

Según explicó Marc Resteghini, jefe de desarrollo global y de EE. UU. de Amazon Studios, “la audiencia tiene mucho que digerir. Parecía que esta era una oportunidad para permitir que la gente realmente saboreara los episodios individuales. Y dos (episodios) se sintieron como el número correcto. Uno sentía que sería cruel”.

Pero lo cierto es que la variación es parte de un marco más amplio, en que plataformas nuevas y más veteranas ensayan distintas apuestas para lograr el máximo alcance con sus producciones originales. Netflix, que definió su éxito optando por estrenar en simultáneo todos los capítulos, había logrado contagiar a parte de su competencia con ese modelo, mientras la televisión tradicional continuó con su formato de siempre.

En la medida que el servicio detrás de The Crown ha seguido anotando éxitos globales (El juego del calamar, Lupin, Las cosas por limpiar, Emily in Paris, entro otros), su perspectiva en torno a esa estrategia no ha cambiado sustancialmente. Sin embargo, en los últimos meses, se advierte una tendencia a aprovechar las bondades del estreno semanal.

Prime Video tuvo una buena experiencia a fines de 2020 lanzando un nuevo episodio de la segunda temporada de The Boys cada viernes, luego de primero poner a disposición tres capítulos. Aunque inicialmente no gustó a los fanáticos, la apuesta le dio réditos a la plataforma, que repetirá ese modelo con su tercera temporada, fijada para el 3 de junio.

Otro ejemplo más inusual que demuestra la flexibilidad del streaming: en octubre pasado, Maradona: Sueño bendito partió con cinco entregas, después sumó dos y recién en su recta final pasó al estreno de cada semana.

HBO Max podría haberse sumado a la compulsión de la maratón con sus series originales –aquellas que no dependen de la emisión de HBO cada domingo, como ocurre con Euphoria o Succession–, pero también ha decidido darle la espalda a esa estrategia, priorizando subir dos o tres capítulos el día del lanzamiento y luego ir agregando uno nuevo cada semana. Lo hizo con And just like that… y también con Peacemaker, que se transformó en la serie de la plataforma más vista hasta ahora.

Por su parte, Disney+ alterna entre ofrecer dos o solo un capítulo la primera semana, como ha ejercitado con títulos como The Mandalorian, WandaVision y Hawkeye. En la misma línea, Hulu tuvo un acierto subiendo primero tres episodios de Only murders in the building, la comedia que en Latinoamérica se puede ver a través de Star+.

Ese modelo intermedio –impensado para la televisión lineal– fue instaurado por Apple TV+ a fines de 2019, cuando salió al mundo con For all Mankind, Servant, See, entre otras series. Conforme su catálogo se ha ido abultando, no ha variado en su apuesta: cuando se trata de primeras temporadas lanza tres episodios y luego uno nuevo cada viernes; si es una producción no nueva, va con un capítulo por semana desde un inicio, como sucedió recientemente con The Morning Show y Ted Lasso.

Tímidamente, Netflix también ha probado cómo le funciona ese formato, pero hasta ahora únicamente con no ficción: sus conejillos de indias han sido el programa de concursos The circle y el reality Too hot to handle. Y lo sigue intentando, porque la semana pasada debutó sólo la primera parte del documental jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West, que se completará con un estreno este miércoles y el siguiente. En la era del streaming, si es que reglas escritas, están bajo permanente modificación.