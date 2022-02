Freddie Highmore, la estrella de The Good Doctor: “No nos tomamos a la ligera llevar a los médicos a la TV”

Tenía nueve años cuando actuó en Descubriendo el país de Nunca Jamás (2004) y encarnó al pequeño Peter, uno de los cuatro hijos de una viuda en Inglaterra en 1903. A su corta edad, se despachó una interpretación generosa en fragilidad, encanto y ferocidad, todo lo que Hollywood busca en un nuevo talento.

A dos décadas de filmar esa producción, Freddie Highmore (Londres, 1992) se dedica tres cuartas partes del año a grabar The good doctor, la exitosa serie en la que asume el protagónico de la historia. Lo ha hecho sagradamente durante cinco temporadas, por lo que está acostumbrado al ejercicio. Pero no deja de asombrarse al detenerse por un momento en su recorrido profesional.

Foto: Jeff Weddell/ABC/Sony Pictures Television

“Dos décadas, ¡eso es una locura! Siento que he tenido mucha suerte. Si retrocediera 20 años, volviera a tirar los dados y viera qué ocurre, no creo que sucedería”, plantea en diálogo con Culto. Salvo “cuando me hacen preguntas como esa”, el actor británico parece más atraído por el vértigo del presente que en revisar sus orígenes en la pantalla grande, cristalizados en títulos como Charlie y la fábrica de chocolates (2005), Mi nombre es August Rush (2007) y Las crónicas de Spiderwick (2008).

Primero con su interpretación de Norman Bates (en los cinco ciclos de Bates Motel) y luego en la piel del doctor Shaun Murphy, Highmore ha alcanzado en la televisión la madurez que busca toda joven estrella. Ya disponible en el catálogo de Prime Video, la quinta tanda de capítulos de The good doctor exige lo mejor de sus virtudes actorales, cuando su personaje, recién comprometido para casarse, debe enfrentar que el hospital en el que trabaja cambia de propiedad y vuelven los cuestionamientos en torno a que es autista y padece el síndrome de Savant.

“Esta temporada se siente como si volviéramos un poco a la premisa original: Shaun como un desvalido que lucha contra algo más grande que él”, explica. Aunque también admite que nada podría ser idéntico al comienzo, sobre todo luego de que la producción lanzara dos ciclos nuevos durante la pandemia y el creador, David Shore (Dr. House), decidiera incluir el Covid y luego darlo por superado en la ficción, abriendo un arco que es una de las mayores libertades que se ha tomado respecto al material original, una serie surcoreana de 2013 que también inspira a la turca Doctor milagro.

“El mundo en el que vivimos ha cambiado tan dramáticamente durante los últimos cinco años, pero especialmente en los últimos dos, en lo que respecta a la pandemia. Creo que eso cambió la forma en que observamos a los personajes y la apreciación en torno a los médicos”, señala.

Foto: Jeff Weddell/ABC/Sony Pictures Television

“En realidad estamos fingiendo ser médicos, en lugar de poner nuestras vidas en riesgo de verdad. Creo que se siente cada vez como un honor y una responsabilidad no tomarnos a la ligera llevar a los médicos a la televisión”, añade el intérprete.

La cadena ABC aún no ha anunciado oficialmente que habrá una sexta temporada, pero sería una sorpresa mayúscula que eso no ocurriera. Su protagonista, al menos, lidia bien con el desgaste.

“Por supuesto estoy consciente de que el hecho de estar en una serie, y pasar nueve meses al año filmando, limita otras oportunidades”, reconoce, agregando: “Pero realmente no lo veo como algo negativo. Me siento afortunado y positivo de poder interpretar a Shaun en tantos episodios y durante gran parte del año. Disfruto poder encarnar a un personaje complejo durante un largo período de tiempo. Esa es una de las alegrías de trabajar en una serie de televisión”.