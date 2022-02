Nathy Peluso: La antidiva del pop hispano va a la conquista de nuevos mundos

Multifacética, extrovertida, performática y con una propuesta que desafía categorías y géneros, cuesta no situar a Nathy Peluso (27) como una de las grandes protagonistas de la escena iberoamericana en la actualidad.

Compositora de todos sus temas y con alto impacto en las redes, la artista argentina residente en España desarrolla desde la adolescencia una carrera que en 2021 la consagró como estrella del pop y la música urbana en castellano. Aunque su alcance ya trasciende la escena hispanohablante: además del Grammy Latino que obtuvo con su primer LP (Calambre, 2020), la solista ahora postula a su primer Grammy anglo y debutará este año en el festival californiano de Coachella, la primera argentina en hacerlo.

Sus primeros versos los escribió con sólo diez años. “Siempre compuse, desde muy pequeña hasta que se convirtió en mi profesión. Pero, aunque no ganara dinero con eso, era mi manera de expresarme, de tener mi catarsis”, cuenta sobre aquellos días en que llegó a vivir a España, donde pudo compartir con personas de distintas nacionalidades. Una vocación global que se plasma en el inclasificable acento con el que responde las preguntas de Culto, y en una música donde cabe casi cualquier estilo; desde trap, salsa y una célebre sesión junto a su compatriota Bizarrap -de la que prefiere no referirse hoy- a un efectivo cover de Camilo Sesto (Vivir así es morir de amor) que logra llevar hacia su terreno.

“Esa es una de las tantas cosas que me han conformado como persona, como mujer y como artista. Al final, las sonoridades de los acentos que me han rodeado siempre, la musicalidad de la gente que me ha rodeado... he escuchado tantísima música gracias a la gente que he conocido a lo largo de mi vida. Al ser melómana es más fácil, pero creo que todo nos hace quienes somos hoy, son todas piezas del rompecabezas, fundamentales para crecer y aprender. Sin duda, el venir aquí y conocer a tanta gente que estaba en mí misma situación me hizo también una mujer muy fuerte y muy valiente”, concluye.

El mundo real de los ránkings y festivales no parece suficiente para Peluso y ahora apuesta por el plano virtual: de la mano de PlayStation, la solista estrenó este mes EMERGENCIA, tema principal de Horizon II: Forbidden West, la segunda entrega del exitoso videojuego desarrollado por Guerrilla Games y distribuido por Sony Interactive Entertainment para esa consola. Allí, la heroína Aloy una vez más debe enfrentarse a un mundo postapocalíptico, ahora dominado por máquinas.

“Me llamó muchísimo la atención la estética del videojuego y toda la propuesta. Además, recibir la libertad de poder crear este proyecto con libertad y con mi ímpetu, ha sido muy placentero. Me he identificado muchísimo con el personaje y toda la construcción del juego”, señala la argentina sobre la pieza, que ya cuenta con más de un millón y medio de visitas en Youtube.

Reconocida por la prensa hispana por el rol que ha jugado –consciente o inconscientemente– en la liberación de los estereotipos y tapujos que históricamente han sido conferidos a las mujeres en el género urbano, Peluso dedicará este 2022 a expandir su propuesta por el planeta.

“Me voy a ir por todo el mundo con Calambre Tour, a llevárselo a toda mi gente, a cantar todas las canciones que quieran escuchar. Este año se viene un tour bastante grande porque voy a pasar por todas estas ciudades, y obviamente siempre es un placer ir a Chile. A mí me encanta. A mi público chileno lo quiero muchísimo”, finaliza.