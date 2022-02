CODA y El Juego del Calamar sorprenden y se imponen en los premios SAG

Después de una ceremonia pregrabada y abreviada el año pasado, los Premios del Sindicato de Actores (SAG) 2022 volvieron a cierta normalidad y la noche del domingo 27 regresaron con una ceremonia en vivo más tradicional, aunque con algunos protocolos sanitarios vigentes.

Según los análisis de la prensa especializada del Hemisferio Norte, fue una edición inusual y bastante impredecible la realizada anoche en el Barker Hangar en Santa Mónica, California -transmitida por TNT y TBS-, como parte de un evento que se considera un puente entre los Globos de Oro de enero y los próximos Oscar de fines de marzo.

Allí, CODA, el drama sobre una familia sorda, sorprendió y se llevó algunos de los mayores premios en el apartado de cine de la velada, que también premia categorías de televisión.

La cinta de Apple TV+, dirigida por Sian Heder y que fue una sensación en el Festival de Cine de Sundance, se quedó con el premio al mejor elenco de una película.

“Esto valida el hecho de que nosotros, los actores sordos, podemos trabajar como cualquier otra persona. Esperamos más oportunidades para los actores sordos”, dijo la actriz Marlee Matlin a través de un intérprete antes de enseñarle a la multitud a decir “te amo” con lenguaje de señas.

Estaba acompañada por sus compañeros Troy Kotsur, Emilia Jones, Daniel Durant y el actor mexicano Eugenio Derbez, quien interpreta al profesor de música del personaje de Jones, la única integrante de la familia que puede oír.

En las categorías televisivas, la gran triunfadora del evento fue la surcoreana El juego del calamar, de Netflix, la primera serie en lengua no inglesa nominada por el gremio de actores. La producción ganó tres premios, incluyendo el de mejor elenco de dobles, con Lee Jung-jae fue galardonado como mejor actor en una serie de drama, y Jung Ho-yeon como mejor actriz en una serie dramática. Se impusieron sobre estrellas como Brian Cox y Jeremy Strong de Succession, y Reese Witherspoon y Jennifer Aniston de The Morning Show.

“Me senté muchas veces a verlos en la pantalla grande, soñando con convertirme algún día en actriz”, dijo Jung al público, luchando por contener las lágrimas.

De todas formas, Succession de HBO se llevó el premio de mejor elenco de una serie dramática, con Brian Cox refiriéndose la invasión rusa de Ucrania.

“Creo que la gente en Rusia a la que no le gusta lo que está pasando, y particularmente los artistas, deberíamos unirnos y celebrarlos y esperar que puedan hacer un cambio, como yo creo que pueden”, dijo Cox mientras la audiencia lo aplaudía de pie.

Por su parte, Will Smith, protagonista del drama sobre la familia de la tenistas Williams King Richard, ganó ayer el SAG al mejor actor. Y el de Mejor actriz fue para Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye.

Finalmente, la ganadora de un Oscar, un Emmy y un Tony, Dame Helen Mirren (La Reina), fue elegida como la ganadora del 57º Premio al Logro de Vida de la organización. Mirren, de 76 años, es la ganadora del SAG Life Achievement más condecorada con 13 nominaciones y cinco victorias.

La lista completa de ganadores de los SAG 2022

CINE

Mejor elenco: “CODA”.

Mejor actor: Will Smith, “King Richard”.

Mejor actriz: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”.

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur, “CODA”.

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose, “West Side Story”.

Mejor elenco de dobles: “No Time to Die”.

TELEVISIÓN

Mejor elenco de drama: “Succession”.

Mejor elenco de comedia: “Ted Lasso”.

Mejor actriz en una serie de drama: Jung Ho-Yeon, “Squid Game”.

Mejor actor en una serie de drama: Lee Jung-Jae, “Squid Game”.

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, “Hacks”.

Mejor actor en una serie de comedia: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

Mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV: Michael Keaton, “Dopesick”.

Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Kate Winslet, “Mare of Easttown”.

Mejor elenco de dobles: “Squid Game”.