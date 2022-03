¿Sabes Quién Soy?: el misterio de una madre que impacta en Netflix

“Los 30 son un asco”, dice con resignación Andy (Bella Heathcote) a su padrastro (Omari Hardwick). Empleada como telefonista en la policía local, hace algún tiempo se tuvo que mudar desde Nueva York hasta una pequeña y apacible comunidad de Georgia para cuidar a su madre, Laura (Toni Collette).

Sin ideas que puedan gatillar un giro radical en su vida, su perspectiva en torno a llegar a esa barrera de edad está salpicada por las turbulencias que le ha tocado experimentar durante las últimas horas del día. Mientras comían en un restaurante junto a su mamá para festejar su cumpleaños, un desconocido protagonizó un tiroteo que fue detenido por la impecable intervención de Laura, inmortalizada mediante video –y viralizada– por uno de los testigos. En ese momento se detona aquello que hará que los 30 de Andy sean mucho más vertiginosos y peligrosos de lo que jamás imaginó.

Foto: Courtesy Of Netflix © 2022

Basada en la novela de 2018 de la prolífica autora de historias de criminales Karin Slaughter, la serie de Netflix ¿Sabes quién soy? (Pieces of her, en inglés) abre con ese espectacular vuelco de los acontecimientos, situando como ejes la relación madre-hija y planteando la gran interrogante: ¿quién es realmente Laura?

Se trata de un thriller hecho y derecho, por lo que los siguientes siete capítulos de la producción se esmeran en recargar la artillería, ya sea escudriñando directamente en el pasado de la mujer (interpretada en su juventud por la británica Jessica Barden, de la serie The end of the f***ing world) o ampliando el espectro de pistas que sigue su hija en su búsqueda por la verdad a través de distintas ciudades, una vez que su mamá la obliga a abandonar el terreno que comparten.

Si la ficción rápidamente ha escalado entre los títulos más vistos del momento en el streaming no es sólo porque Netflix le ha otorgado una buena vitrina. ¿Sabes quién soy? agrupa un festín de sorpresas y en general mantiene el nervio que instala en su primer episodio, mientras no olvida que en el fondo yace la tensión del tambaleante vínculo familiar, puesto en jaque debido al difuso pasado del personaje encarnado por Toni Collette. Sin ser un derroche de originalidad, todas son piezas que bien acomodadas alimentan el visionado compulsivo.

Como de costumbre, la estrella de Hereditary y Sexto sentido está en la cima de sus capacidades. Con la misma naturalidad interpreta las líneas de madre afectuosa y luego reacciona con instinto y frialdad asesina a las adversidades que enfrenta a medida que la historia se retuerce.

Foto: Mark Rogers/Netflix © 2022

“Estaba jodidamente exhausta al final”, declaró sobre el proceso la actriz, quien viene de estrenar en 2019 la excelente Inconcebible (Netflix) y pronto estará en The staircase, la producción de HBO Max basada en una de las docuseries de crímenes reales más crudas de los últimos años. Collette tiene destrezas envidiables para moverse en las tinieblas, y ¿Sabes quién soy? es la última prueba de ello.

Para la realizadora Charlotte Stoudt (Homeland, House of cards, Fosse/Verdon) la serie es el debut con una producción creada y escrita bajo su nombre. Durante gran parte de los ocho capítulos conserva el misterio con habilidad, impulsando el ritmo incluso si la trama en ocasiones se enreda entre saltos temporales y el juego de pistas que lanza al espectador. Logra una ficción satisfactoria sobre todo si se acepta que antepone la diversión a cualquier apunte fresco acerca de los múltiples que abarca, desde la misoginia hasta la intriga política.

A ratos más efectiva que en otros, la producción es el aterrizaje de Stoudt a una historia que la conectó de forma personal: aunque desde pequeña sabía que había sido adoptada, “tenía un deseo abrasador por responder al misterio de quiénes eran mis padres biológicos. Realmente me obsesionó”, explicó a The Hollywood Reporter.

“La historia de origen de Laura se desarrolla en un contexto de política incendiaria, pero la serie no parece tratar sobre las ideologías que defienden sus personajes. Al final, se trata de las decisiones que tomamos como niños y padres, las cuales pueden ayudar o lastimar a las personas que amamos”, señala en su crítica The Playlist, llamándola “un mejor entretenimiento que el lanzamiento promedio de Netflix”.

Foto: Courtesy Of Netflix © 2022

Variety, en tanto, extraña más espacio para su protagonista. “Si bien una nueva actuación de Collette es un evento –y ella efectivamente evoca la sensación de pérdida de potencial y cansancio que podría venir posteriormente para una vida que ha sido estructurada por la necesidad de ocultar–, la serie a menudo parece estar escondiendo su activo en pantalla más efectivo, a favor del tiempo gastado en el pasado”.

Aunque ¿Sabes quién soy? primero se desarrolló como una miniserie, actualmente está en el aire si podría continuar con nuevos episodios en el futuro. “Traté de abrirla para que pudiera tener algunas piernas en caso de que encontrara una audiencia”, indicó la guionista sobre el desenlace del primer ciclo.