Red de Salas de Teatro se suma a demanda del mundo cultural por aforos al 100%

Como ha ocurrido con gran parte del mundo de la cultura, la Red de Salas de Teatro, asociación gremial que reúne a 26 espacios de artes escénicas de la Región Metropolitana, se ha sumado a la campaña que busca presionar a las autoridades con el fin de lograr aforos al 100%.

Esto, aseguran basados en evidencia científica de estudios internacionales que respaldan la petición. “Señalan a los teatros como espacios seguros y con la tasa de incidencia de contagios más baja en relación a otros espacios de uso público”, explican en un comunicado. De hecho, aseguran a Culto que a las nuevas autoridades de gobierno se les hizo llegar un documento con tal información.

“Las investigaciones son definitivas al respecto. En diciembre de 2021 el Institut Pasteur (Francia), destacó que los espacios culturales eran espacios seguros que no representaban un mayor riesgo de contagio. Antes, ya habían publicado un estudio que hablaba de una mínima posibilidad de propagación del virus, con casos sospechosos pero que no habían podido ser comprobados. Por ello, no entendemos que estos espacios sigan siendo castigados con aforos reducidos si han demostrado ser seguros”, explica Karla Sandoval Maza, gestora cultural del Anfiteatro Bellas Artes y presidenta de la Red Salas de Teatro.

El pasado 4 de marzo, desde el ministerio de Economía se anunció el fin del tope de los aforos para espectáculos masivos que se desarrollen en comunas que están en Fase 4 del Plan Paso a Paso. Sin embargo, desde la Red Salas de Teatro aseguran que no es una medida suficiente, dado que se hizo un ajuste en una resolución del Minsal donde se indica que ahora pueden haber dos personas por metro cuadrado. “Esto no es suficiente para llegar al 100%”, señalan. Para la entidad, la medida favorece más a los grandes eventos masivos por sobre las salas de teatro, debido a que, argumentan “son dimensiones más pequeñas”.

Por supuesto, ponen en el tapete el costo que la restricción de aforos ha tenido para la empleabilidad del sector. “Estamos hablando de espacios que no sólo generan empleos para su trabajadores y trabajadoras, sino que además son fuente de trabajo para agrupaciones de teatro, danza y música. Artistas que no han podido hacer su trabajo, muchas veces, porque no es económicamente viable con aforos tan acotados. Hay que considerar que a mayo de 2021, las salas que integran la Red registran en total $1.473.027.000 en pérdidas de ingresos desde el inicio de la pandemia”, agrega Karla Sandoval Maza.

De todos modos, señalan que se han realizado gestiones con el nuevo gobierno para una próxima reunión.