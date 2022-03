Carolina: La canción de Taylor Swift que estará en la nueva película producida por Resse Witherspoon

Taylor Swift no descansa y ya ha anunciado más de su trabajo por redes sociales. Luego de lanzar dos álbumes durante la pandemia y una reedición completa de sus obras iniciales, la cantante dejó ver avances de su nueva canción, Carolina, la que formará parte de la nueva película de Columbia y Sony Pictures, Where The Crawdads Sing.

Escrita y musicalizada por ella, y producida por Aaron Dessner, miembro de la banda The National, la canción parece estar en línea con lo que hemos venido viendo en las últimas obras de Swift. Con un poco más de suspenso podemos sentir la fuerza y nostalgia que bañaron los discos de Folklore y Evermore, lo que de todas maneras ha sido aclamado por la crítica.

La banda sonora de la que forma parte esta canción corresponde a una película inspirada en el libro de Delia Owens que lleva el mismo nombre. La historia repasa la vida de Kya, una joven que fue abandonada por su familia y criada en el sur de Estados Unidos, siendo después sospechosa del asesinato de un hombre con el que estaba relacionada.

Por medio de la publicación de la sinopsis en su Instagram, además Swift comentó lo fan que era de la cinta y cómo llegó a formar parte del equipo “Es un libro en el que me perdí cuando lo leí años atrás. Apenas escuché que había una película en proceso quise formar parte del lado musical”, declaró la compositora en la descripción.

Producida por Resse Witherspoon Where the crawdads sing está fechada para estrenarse en julio de este año en los Estados Unidos. Si bien todavía no hay fecha de estreno en Chile, los fans de Taylor seguramente estarán ansioso por ver esta cinta conformada por elenco conformado por Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith y Harris Dickinson.