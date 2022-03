¿Puede Chile tener un nuevo Oscar? Las predicciones de la prensa internacional para Bestia

La 94° ceremonia de los Oscar está fijada para el próximo domingo 27 en el teatro Dolby de Los Angeles, pero la carrera por la estatuilla oficialmente ya terminó: anoche, a las 21.00 hrs. de Chile (exactamente cinco días antes del inicio de la gala), se cerró el plazo para que los cerca de 10 mil votantes que componen la entidad pudieran enviar sus preferencias.

Si El poder del perro o CODA es la cinta que se alza con el premio a Mejor película, o si Jessica Chastain se impone a Kristen Stewart y Nicole Kidman en Mejor actriz, son respuestas que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya maneja y sólo revelará en la cita más estelar de Hollywood.

Lo mismo aplica con el reconocimiento de Mejor cortometraje animado, en el que el cine chileno vuelve a competir seis años después del triunfo de Historia de un oso, que trajo la primera estatuilla dorada para una producción local y la primera victoria en la categoría para una película latinoamericana. Ahora con Bestia como nominada, la escena local presenta una obra más oscura y densa pero tanto o más elogiada que el filme del oso y su teatro de marionetas.

Hugo Covarrubias y Tevo Diaz en un evento de la Academia realizado este martes. Foto: Chris DELMAS / AFP

Precedida por más de 30 premios desde junio pasado, la historia del director Hugo Covarrubias y el productor Tevo Díaz inspirada en la torturadora Íngrid Olderöck llegó al inicio de las votaciones fortalecida por la distinción que alcanzó en los premios Annie el segundo fin de semana de marzo, que la reconocieron como Mejor cortometraje (un premio al que no aspiraban ninguna de las otras aspirantes en los Oscar). Un empujón que podría haber resultado clave en la percepción de los votantes, así como su posterior triunfo en South by Southwest (SXSW), donde le fue concedido el Gran premio del jurado a cortometrajes de animación.

A diferencia de Historia de un oso, Bestia no enfrenta a Pixar o Disney en los Premios de la Academia (Us again, de Disney, fue omitida sorpresivamente); en cambio, debe medirse ante otro gigante actual: Netflix, que está detrás del filme Robin Robin, el que arranca como gran favorito para llevarse el galardón el próximo domingo. Así lo pronostican medios como The Hollywood Reporter, Entertainment Weekly y Cartoon Brew en sus análisis.

Nueva película del estudio británico Aardman (Pollitos en fuga, Wallace y Gromit), la cinta gira en torno un pájaro criado por una familia de ratones que sufre un problema de identidad. En media hora y en técnica stop motion –la misma tradición a la que se ciñe el corto chileno–, sigue al personaje aprendiendo a volar y en medio de un improbable robo a una casa durante Navidad. Sin ser descollante, el filme suma bonos gracias a la vitrina y la costosa campaña que montó la plataforma de streaming, que celebró por primera vez en esta categoría el año pasado, gracias a Si algo me pasa, los quiero.

El resto de las competidores de 2022 componen un panorama más maduro y alejado de la noción popular de la animación como un campo exclusivo para las historias de niños; estas circulan por temas como el retrato de una mujer adulta que persigue su vocación (Affairs of the art, de la británica Joanna Quinn y con la dibujante chilena Marcia Rojas en su equipo) o una sentida reflexión sobre el amor (The windshield wiper, del español Alberto Mielgo).

Robin Robin. Foto: Netflix

El portal especializado IndieWire sitúa a esta última como su predilecta de todas las candidatas. Bestia, en tanto, irrumpe en segunda posición y es llamado un “cuento moral inusual y discordante” y su director celebrado como “visionario”.

En una revisión libre de los candidatos, The New York Times fue particularmente entusiasta con el corto chileno. “Bestia, de Hugo Covarrubias, es una venganza brutal y bellamente ejecutada contra la chilena Íngrid Olderöck, una comandante paramilitar que, según sobrevivientes, entrenaba perros para violar sexualmente a los opositores del dictador Augusto Pinochet”, reseñó. A su vez, el mismo medio tildó a Robin Robin como “empalagosa”, pero como aquella que “los pronosticadores de los Oscar tienen como favorita”.