Soft Cell y Pet Shop Boys: la dupla dorada de los 80

La historia une a dos de los nombres más reputados del pop electrónico que irrumpió en los 80 y dice así: como parte de su última gira por Inglaterra, el dúo Soft Cell -cuya versión para Tainted love se convirtió en un clásico hace ya cuatro décadas- interpretaba cada noche un puñado de nuevas canciones, entre las que estaba Purple zone.

En una de esas veladas, en Londres, asistieron unos compañeros de generación, otro dúo emblemático, los Pet Shop Boys, quienes quedaron flechados con la composición. La calificaron dentro de lo mejor que escucharon en ese espectáculo.

De ahí, para que ambas fuerzas se unieran, hubo un solo paso. “Las dos leyendas del electro-pop planearon inicialmente que Pet Shop Boys remixara la canción, pero su participación se convirtió rápidamente en una colaboración completa: no sólo es un nuevo lanzamiento en forma de single, sino que esta versión también se añadió a la lista de canciones del próximo álbum de Soft Cell, *Happiness Not Included, que aparecerá el 6 de mayo”, presenta un comunicado.

A partir de esa hermandad synth pop, el tema aparece como una fusión de acentos y estilos, donde la siempre expresiva voz de Marc Almond abraza el timbre diáfano y melancólico de Neil Tennant, como una forma de narrar una historia que habla del paso del tiempo.

Por su parte, Chris Lowe, también de Pet Shop Boys, añadió teclados que le dan un alto vuelo tecnológico al tema, “una intensidad teatral”, según definen sus propios mentores.

Marc Almond, en un comunicado, dice: “Trabajar con los Pet Shop Boys fue un placer, y este tema es la combinación perfecta entre nosotros y ellos”.

Por su parte, Pet Shop Boys afirma: “Estamos encantados de colaborar con un duo tan inspirador como Soft Cell en esta magnífica canción”.

Junto con el reciente single Bruises On All My Illusions y el tema que da título al álbum, *Happiness Not Included, Purple Zone prepara a los fans para lo que pueden esperar del primer álbum de Soft Cell en 20 años años: un balance entre el ayer y el hoy, un viaje desde ese pasado ochentero donde se imaginaba un futuro que ya es hoy.