Grammy 2022: sigue el minuto a minuto de la premiación

Bajo la conducción del comediante Trevor Noah, hoy a partir de las 20 hrs. de Chile, se realiza la 64° ceremonia de los Grammy.

Una premiación donde Jon Batiste, H.E.R., Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Tony Bennett son parte de los nombres con más nominaciones.

Anderson .Paak y Bruno Mars (Silk Sonic) en el inicio de la ceremonia. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

La gala arranca con las actuaciones de Silk Sonic, Olivia Rodrigo y J Balvin. El colombiano, de controversial presente tras su refriega con Residente, interpreta Qué más pues? junto a la argentina María Becerra e In da getto en solitario.

Questlove, uno de los perjudicados por la bofetada de Will Smith y Chris Rock (recibió el primer premio tras el altercado), bromea sobre el incidente que marcó los Oscar del domingo pasado. Entrega el primer galardón de la noche: Canción del año, que obtiene Leave the door open, de Silk Sonic, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson .Paak.

Primero el grupo BTS y luego el rapero Lil Nas X, dos de los mayores fenómenos recientes de la música, se toman el escenario de los Grammy. Entremedio, la cantante cubana Aymée Nuviola prolonga la presencia latina en la cita.

Taylor Hawkins es foco de un homenaje autoría de Billie Eilish. La cantautora interpreta Happier than ever junto a su hermano Finneas ocupando una polera negra con el rostro del fallecido baterista de Foo Fighters. El primer tributo de la noche para el músico encontrado sin vida el pasado viernes 26 de marzo en Bogotá, Colombia.

Otro episodio destacado de la velada: hace su aparición el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien dedica algunas palabras y da paso a John Legend. El músico estadounidense se acompaña de artistas ucranianas para protagonizar una performance en homenaje al país actualmente invadido por Rusia.

Álbum del año

We Are – Jon Batiste

Love for Sale - Tony Bennett y Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back of My Mind - H.E.R.

Montero – Lil Nas X

Sour – Olivia Rodrigo

Evermore – Taylor Swift

Donda – Kanye West

Grabación del año

I Still Have Faith in You – ABBA

Freedom” – Jon Batiste

I Get a Kick Out of You” – Tony Bennett y Lady Gaga

Peaches” – Justin Bieber feat. Daniel Caesar y Giveon

Right on Time” – Brandi Carlile

Kiss Me More” – Doja Cat featuring SZA

Happier Than Ever” – Billie Eilish

Montero (Call Me by Your Name)” – Lil Nas X

Drivers License” – Olivia Rodrigo

Leave the Door Open – Silk Sonic

Mejor interpretación de pop de dúo/grupo

Kiss Me More – Doja Cat feat. SZA

I Get a Kick Out of You – Tony Bennett y Lady Gaga

Lonely – Justin Bieber y Benny Blanco

Butter – BTS

Higher Power – Coldplay

Canción del año

Bad Habits - Fred Gibson, Johnny McDaid y Ed Sheeran (Ed Sheeran)

A Beautiful Noise - Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori McKenna, Linda Perry y Hailey Whitters, (Keys and Carlile)

Drivers License - Daniel Nigro y Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo)

Fight for You - Dernst Emile II, H.E.R. y Tiara Thomas (H.E.R.)

Happier Than Ever - Billie Eilish y Finneas O’Connell (Billie Eilish)

Kiss Me More - Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell II, Solána Rowe y David Sprecher (Doja Cat featuring SZA)

Leave the Door Open - Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars (Silk Sonic)

Montero (Call Me by Your Name) - Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill y Roy Lenzo (Lil Nas X)

Peaches - Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evans, Bernard Harvey, Felisha “Fury” King, Matthew Sean Leon, Luis Manuel Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman y Keavan Yazdani (Bieber feat. Daniel Caesar y Giveon)

Right on Time - Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth y Tim Hanseroth (Brandi Carlile)