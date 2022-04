Francisca Valenzuela se suma a show de Joss Stone y KT Tunstall en Chile

La chilena Francisca Valenzuela se suma al concierto que ofrecerán las británicas Joss Stone y KT Tunstall en el Movistar Arena el próximo jueves 9 de junio.

En la cita, la cantautora desplegará lo mejor de su repertorio además de algunos cortes de su celebrado álbum La Fortaleza. En el último tiempo ha lanzado temas Castillo de Cristal, Último Baile, Salú, y Como la flor, que adelantan una nueva producción.

En tanto, Joss Stone es una de las voces del soul y R&B del Reino Unido más importantes de los últimos años. El álbum Never Forget My Love, lanzado recién este 11 de febrero, la regresó a un sonido más cercano al R&B de sus primeros discos. Desde aquella producción ya presentó los singles Never Forget My Love y Breaking Each Other Hearts.

Por su lado, KT Tunstall es uno de los nombres reconocibles entre las cantautoras británicas, desde su celebrado debut Eye to the telescope (2004). Desde entonces ha acumulado reconocimientos como el premio Igor Novello, por su canción Suddenly I See. Durante la pandemia realizó presentaciones en línea, y ha desarrollado colaboraciones con Roger Taylor de Queen, Alan Cumming, Lottery Winners, y un lanzamiento navideño con Chris Leonard.

Las entradas para el show ya están a la venta vía Puntoticket.