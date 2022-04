Dream Theater anuncia su regreso a Chile

La banda de metal progresivo Dream Theater acaba de confirmar que estará tocando en nuestro país. Esto será el 10 de septiembre del 2022 nada menos que en la Quinta Vergara, de Viña del Mar, a contar de las 21.00 horas.

En la ocasión, el conjunto que integran James LaBrie (voz), John Petrucci (guitarras), Jordan Rudess (teclados), John Myung (bajo) y Mike Mangini (batería) estará interpretando su nuevo álbum titulado A View From The Top Of The World. En este álbum se encuentra The Alien, canción por la recibieron recientemente el Grammy por Mejor Interpretación de Metal.

Los tickets se encontrarán a la venta desde el martes 19 de abril a las 11.00 am por el sistema Passline.com.