¿Por qué Elon Musk declarará en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp?

Durante las últimas horas, la figura de Elon Musk volvió a estar en la palestra mediática a raíz de su más reciente adquisición: el empresario, dueño de las compañías Tesla y Space X, compró Twitter en 44 mil millones de dólares.

Sin embargo, su nombre también forma parte de uno de los escándalos judiciales más relevantes de los últimos años, que desde 2019 mantiene a los actores Amber Heard y Johnny Depp enfrentados en una demanda por difamación.

El origen del conflicto legal se remonta a diciembre de 2018, cuando Heard publicó un artículo de opinión en el diario The Washington Post, en calidad de embajadora de los derechos de la mujer en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), donde se refería a sí misma como una sobreviviente de violencia intrafamiliar.

“Hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan”, manifestó en la publicación, donde no mencionó directamente el nombre de su ex marido.

Un par de meses después, en marzo de 2019, el actor impuso una demanda por difamación en su contra, aludiendo que las declaraciones de la actriz de Aquaman hacían referencia implícita a las acusaciones que realizó luego del divorcio, cuando culpó a su ex cónyugue de abuso emocional, verbal y físico.

Depp durante el juicio. Steve Helber/Pool via REUTERS

La defensa del actor plantea que Depp sufrió de perjuicios a raíz de dichas declaraciones, perdiendo papeles en diversos proyectos como Animales Fantásticos y la franquicia de Piratas del Caribe, además de asegurar que fue Heard quien maltrató a su ex esposo en la relación.

En este contexto, han sido varios los personajes públicos que han sido citados como testigos de la causa, iniciada oficialmente el 11 de abril de este año. Entre los famosos convocados a dar su testimonio, están James Franco, actor de Spiderman que, según la demandada, fue testigo de las lesiones que Depp habría provocado en ella; además de los actores Ellen Barkin y Paul Bettany.

Sin embargo, uno de los nombres que más interés generó en la prensa es el de Elon Musk, que está incluido dentro de la planilla de personas que atestiguarán a favor de la actriz.

Demanda a The Sun

Esta no es primera vez que el empresario es mencionado en uno de los enfrentamientos legales de la ex pareja. En 2018, Depp estableció una demanda contra el periódico británico The Sun, por un artículo donde lo describían como “golpeador de esposas” y que falló en su contra.

Fue en ese contexto que la defensa del actor planteó la duda sobre el origen de una de las lesiones alegadas por la actriz que, según su relato, fue causada por un golpe que Depp le propinó al lanzarle su iPhone a la cara, dejándole un hematoma en el ojo derecho. Esto, mientras su ex esposo se encontraba, supuestamente, bajo la influencia de las drogas y el alcohol el 21 de mayo del 2016.

Según dos testigos convocados por Depp, la narración de la actriz no se condice temporalmente con los hechos. Alejandro Romero, conserje del edificio donde convivía la pareja, aseguró ante la corte británica que no vio ninguna lesión en el rostro de Heard durante la fecha que ella señala. Su testimonio fue apoyado por Trinity Esparza, la encargada de seguridad del edificio.

“La miré directamente a la cara cuando le dije hola, y no vi lesiones visibles en la cara de la Sra. Heard, que iba sin maquillaje”, declaró Esparza, señalando que no fue hasta el 27 de mayo de ese año, a una semana de que Depp había abandonado el departamento para asistir a un rodaje en Australia, que comenzaron a notar indicios de golpes en su rostro.

La actriz Amber Heard habla con su abogado en la sala del juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el lunes 25 de abril de 2022. El actor Johnny Depp demandó a su exesposa Amber Heard por difamación en el juzgado de circuito del condado de Fairfax después de que ella escribiera un artículo de opinión en The Washington Post en 2018 refiriéndose a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico". (Foto AP/Steve Helber, Piscina)

Por esos días, atestiguó haber visto a Elon Musk entrando y saliendo del edificio varias veces durante las dos semanas que duró la ausencia del actor, e insinuando así que existía la posibilidad de que el responsable de los golpes haya sido el empresario.

Aunque esas declaraciones no se corroboraron, Depp insistió en que su esposa le fue infiel en repetidas ocasiones con Musk a lo largo de los 15 meses que duró su matrimonio (alegando que el amorío inició “a más tardar un mes después” de que contrajeran nupcias), y que los trabajadores del edificio podían confirmar que la actriz llevó varias veces a su amante al hogar conyugal.

Un noviazgo confirmado

Fuera de los rumores de infidelidad, lo cierto es que Amber Heard y Elon Musk sí mantuvieron una relación amorosa oficial, que duró de forma intermitente entre 2016 y 2018.

Según fuentes de The Hollywood Reporter, ambos se conocieron en 2013 durante el rodaje de Machete Kills, donde el empresario realizó un breve cameo. En ese momento, el dueño de Tesla habría manifestado su interés por conocer a la actriz, intentando conseguir que miembros del elenco lo ayudaran a acercarse a ella en fiestas o eventos relacionados al filme.

Aun así, uno de los representantes del empresario afirmó que la relación entre ambos comenzó luego de que Heard le pidiera el divorcio a Depp, asegurando que “Elon y Amber no comenzaron a verse hasta mayo de 2016, e incluso entonces era poco frecuente. Su relación no se volvió romántica hasta algún tiempo después”.

Musk en 2015. REUTERS/Patrick T. Fallon/File Photo/File Photo

Cabe destacar que durante el juicio por difamación celebrado en Londres se mostraron una serie de mensajes donde Musk le ofrecía “seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana” a Heard, aunque ya no estuvieran juntos.

En entrevista con la revista Six Page, Musk también desmintió los rumores sobre los inicios de su relación con la actriz: “Quiero confirmar nuevamente que Amber y yo solo comenzamos a salir aproximadamente un mes después de solicitar el divorcio. Nunca estuve cerca de ella durante su matrimonio”, declaró en dicha ocasión.

Según el empresario, la relación se acabó por problemas de tiempo y sincronización. En conversación con la revista Rolling Stone, confesó haber quedado muy afectado con el término. “Estaba realmente enamorado y me dolió mucho. Bueno, ella rompió conmigo más de lo que yo rompí con ella, creo”, indicó.

Otro de los rumores que han tomado fuerza durante los últimos días es la posibilidad de que los abogados del actor hagan referencia a un supuesto trío sexual que involucró a Musk, Heard y la modelo Cara Delavinge en el penthouse de Depp, aunque el hecho no se haya confirmado más allá del testimonio de Josh Drew, uno de los vecinos del actor que asegura haberlos visto entrar juntos al departamento.

A pesar de las hipótesis argumentadas por la defensa de Johnny Depp sobre el amorío extramarital de Heard, Elon Musk fue citado como testigo de la actriz. Por tanto, se espera que el multimillonario asista a confirmar la versión de que su noviazgo inició después de terminada la relación entre los actores.