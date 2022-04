¿Uno de los mejores lineup que ha pasado por Chile? Análisis al quién es quién de los protagonistas de Primavera Sound

El esperado cartel de la primera edición de Primavera Sound Santiago, ofrece una variedad de nombres que han destacado en diferentes géneros, y con trayectorias diferentes; unos más recientes y en un momento destacado de sus carreras y otros, con un recorrido más extenso que le entrega un peso específico a la hora de ser incluido en el line up que llegará al Parque Bicentenario Cerrillos.

Arctic Monkeys

La banda inglesa liderada por Alex Turner vuelve a Chile tras su presentación en la edición local de Lollapalooza, en 2019, ocasión en que promocionaban su álbum Tranquility Base Hotel & Casino (2018). Desde entonces el cuarteto, completado por Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley, se había dedicado a trabajar en el material de un inminente nuevo disco, pero como confirmó Helders en un live, todo se complicó a causa de la pandemia. Pero por ahora, salvo rumores de que el grupo grabó el material en un estudio en Suffok y que saldría durante esta temporada, no hay mayores pistas. Tras la reapertura, la banda ha vuelto a anunciar fechas en vivo para el verano europeo.

Lorde

La artista oriunda de Nueva Zelanda, una de las revelaciones del pop en los últimos años, se encuentra en plena gira de promoción de Solar Power, su tercer disco de estudio lanzado en agosto del 2021, en que se abre a nuevos territorios musicales. La artista había comenzado los shows de esta temporada en abril, en Nashville, pero debió posponer algunas presentaciones debido a una laringitis. Sin embargo, ha dejado algunos momentos particulares; durante uno de sus shows en Nueva York se animó con una versión para Hentai, tema incluido en Motomami, el más reciente disco de la española Rosalía.

Björk

Una de las autoras más celebradas por su propuesta, en la década de los noventas, regresa al país tras su recordado paso en la edición 2012 de Lollapalooza Chile. Pese a la pandemia, la islandesa se ha mantenido en activo; en enero de este año confirmó que este verano lanzará un nuevo álbum, sucesor de Utopia (2017), y también tiene una pequeña participación en el filme The Northman, como una suerte de hechicera nórdica. También ha retomado las presentaciones en directo, donde suele cantar temas de toda su trayectoria, aunque con énfasis en discos como Vulnicura y Homogenic.

Travis Scott

El rapero y productor musical oriundo de Texas, es uno de los nombres más destacados de la actualidad, incluso era parte del cartel de la edición 2020 de Lollapalooza Chile, hasta su suspensión por la pandemia. En cuanto a la actividad artística, en diciembre de 2021 lanzó dos nuevos sencillos, Escape Plan y Mafia. Pero sus últimos pasos han estado marcados por una tragedia; en noviembre pasado diez personas murieron y un centenar resultaron heridas a consecuencia de una avalancha en la previa de su show en el festival Astroworld, que organiza él mismo. El impacto fue tal que el músico recién reapareció en público en marzo durante una fiesta previa a los Oscar.

Jack White

El ex White Stripes se encuentra en plena actividad. Tras cuatro años de silencio discográfico, en abril lanzó su cuarto álbum en solitario, Fear of the dawn, a la vez que arrancó su gira promocional, en cuyo primer show se permitió pedirle matrimonio a su pareja, la cantautora Olivia Jean. No es todo, el músico anunció que en junio lanzará su siguiente álbum, Entering Heaven Alive, cuyo material al igual que el anterior, fue compuesto durante los días de encierro en la pandemia. “Empecé a escribir muchas canciones, y estaban en diferentes direcciones”, le explicó a Rolling Stone.

Phoebe Bridgers en Coachella 2022. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Phoebe Bridges

El público chileno por fin podrá encontrarse con la cantautora oriunda de Pasadena, quien era uno de los números incluido en Lollapalooza Chile 2020, hasta que debió bajarse del cartel. Ha destacado principalmente como solista, gracias a dos discos de estudio, Stranger in the Alps (2017) y Punisher (2020). Al igual que muchos artistas en el orbe, retomó la actividad artística donde destaca su participación en el regreso del festival Coachella, ocasión que coincidió con el lanzamiento de un nuevo sencillo, Sidelines, tras casi dos años sin publicar nuevo material. Se había informado que aquel sería su único lanzamiento durante esta temporada, pero en charla con la estación KROQ, dejó la duda: “Quién sabe, en realidad”.

Interpol

Siempre vestidos de traje oscuro, los Interpol son un trío -originalmente un cuarteto- surgido en Nueva York a fines de los noventas, por tanto contemporáneos de otros nombres destacados de la época como The Strokes o Yeah Yeah Yeahs. Pero a diferencia de estos, el grupo cultiva una sonoridad decididamente oscura y gélida, deudora del post punk, que han volcado en ocho discos de estudio. Lo más reciente es The Other Side Of Make Believe, anunciado para julio vía Matador, y del que ya han adelantado canciones en sus shows. Además de los temas de este álbum, en estos días sus sets de gira se concentran sobre todo en sus celebrados dos primeros discos, Turn on the bright lights (2002) y Antics (2004).

Pixies

Uno de los nombres fundamentales de la escena alternativa estadounidense de fines de los 80′, con temas como Here comes your man, regresa al país, donde han generado momentos memorables; en 2010, con ocasión del rescate de los mineros desde las entrañas de la mina San José, en su show en La Cupula despacharon un ambicioso set de 33 canciones, una por cada uno de los rescatados. Tras la pausa de la pandemia, el grupo ha vuelto a agendar presentaciones con nueva música en las plataformas; en marzo lanzaron Human Crime, un tema que suena al Pixies de viejo cuño. Antes, en 2020, lanzaron otro tema, Hear me out.

Beach House

El dúo de Victoria Legrand y Alex Scally, es por hoy uno de los máximos exponentes del dream pop, aquel estilo de ritmos atildados, atmósferas generadas por teclados y voces pasadas por efectos, para generar una sensación melancólica. Desde su formación en 2004, han publicado nueve discos de estudio, algunos de estos muy celebrados por la crítica como Teen Dream (2010), y Depression Cherry (2015). Lo último que lanzaron fue Once Twice Melody (2022), cuyo material es el que más suelen incorporar en sus sets de directo, junto a cortes de otros trabajos como Space Song y Take Care. A Chile vuelven tras su debut en 2013 , ocasión en que tocaron en la Cúpula del Parque O’Higgins.

Arca

Se trata del nombre artístico de la artista venezolana Alejandra Ghersi Rodríguez, afincada en Barcelona, quien se dedica principalmente a la música electrónica y experimental y se define como transgénero. A la fecha ha publicado ocho discos de estudio, y desde el 2020 ha lanzado una serie de cuatro discos titulados Kick, el primero ellos, obtuvo la nominación a Mejor Álbum de Música Alternativa en los Grammy Latinos. En estos explora su visión personal para el reggaetón, la música electrónica y otros géneros.

Father John Misty

En rigor Father John Misty es el nombre artístico del cantautor Joshua Tillman, oriundo de Maryland. Tuvo un breve paso por la banda folk Fleet Foxes, antes de lanzarse bajo su nueva identidad. Con ese nombre ha publicado una serie de discos que lo han llevado a ser parte del circuito de festivales alrededor del mundo, gracias a su sonido deudor de folk, el rock y la psicodelia. Tras cuatro años sin publicar material, en abril lanzó su nuevo álbum, Chloë and the Next 20th Century, que marcará su próxima gira de promoción, la que le traerá a Chile.

Charli XCX

Desde una vereda más cercana al pop, la inglesa Charlotte Emma Aitchison, quien firma sus trabajos como Charli XCX, ha desarollado una interesante carrera con una voz muy particular, que ha sido comparada con Gwen Stefani y Marina & The Diamonds. Tras publicar cuatro discos en que ha explorado el potencial de la electrónica, su último lanzamiento, el álbum Crush (publicado en marzo de este año), la encumbra como uno de los nombres a tener en cuenta, gracias a temas como Beg for you y Used to know me, los que le abren un campo hacia el pop bailable más convencional. En esa cuerda también está Jessie Ware, quien llega al evento con su celebrado What’s Your Pleasure? (2020), un álbum de sonoridad synthpop que fue mencionado en varios recuentos entre los más destacados esa temporada.

Mitski

Aunque Mitsuki Laycock, Mitski, nació en Japón, durante su infancia y adolescencia vivió en Turquía, China, Malasia y la República Democrática del Congo, hasta asentarse en Nueva York. Allí comenzó su vida artística en toda regla, con una propuesta musical ecléctica, que a ratos navega entre el indie, paisajes deudores del rock y texturas más cercanas a los circuitos alternativos que al mainstream. Pese a todo ha llamado la atención de la prensa especializada que ha celebrado algunos de sus trabajos, como Be the cowboy, álbum de 2018 incluido entre los mejores del año por portales como Pitchfork, el que incluye algunos de sus canciones más conocidos, como Nobody y Washing Machine Heart.