“Hice algo que yo consideraba gracioso y no se entendió así”: Bill Murray reacciona tras acusaciones de comportamiento inadecuado

Tras una serie de rumores, el actor Bill Murray se refirió a una denuncia en su contra durante el rodaje de la película Being Mortal, la que alcanzó tal magnitud que determinó la suspensión del trabajo en el set.

“Hubo una diferencia de opiniones con una mujer con la que estaba trabajando. Hice algo que yo consideraba gracioso y no se entendió así”, señaló a la cadena CNBC durante un evento de accionistas de la entidad Berkshire Hathaway.

Asimismo, confirmó que ese incidente fue el que detuvo el rodaje. “El estudio cinematográfico quiso hacer lo correcto, así que decidió comprobar todo, investigar y por eso detuvo la producción”.

El actor, de 71 años y ganador del Globo de Oro por Lost in Translation, se negó a dar detalles sobre lo que ocurrió o a quién involucró. Además declaró se ha acercado a conversar con la persona involucrada “tratando de hacer las paces el uno con el otro”.

Respecto a la persona involucrada, el actor solo agregó: “Nos gusta mutuamente el trabajo que hace el otro. Nos caemos bien, creo, y si no uno no puede llevarse bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos ni hacer una película.”

Asimismo, reconoció que puede estar viviendo los efectos de una brecha generacional. “Ha sido una gran enseñanza para mí -aseguró-. El mundo es diferente de lo que era cuando yo era un niño. Lo que siempre me pareció gracioso de pequeño no es necesariamente lo mismo que lo que es gracioso ahora. Las cosas cambian y los tiempos cambian, así que es importante para mí entenderlo”.

“Creo que el perro triste no puede aprender más. No quiero ser ese perro triste y no tengo intención de serlo”, agregó.

Por su lado, la productora Searchlight Pictures, a cargo del rodaje, confirmó que este se suspendió y que hay una investigación en curso para esclarecer los hechos. En el reparto estaban involucrados Murray, Seth Rogen, Keke Palmer y Aziz Ansari, que además es guionista, director y productor de la película.