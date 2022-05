“Una decisión lapidaria”: retroceso en los aforos pone nuevamente en jaque a los conciertos

Tras el anuncio del retroceso de las 52 comunas de la Región Metropolitana a la Fase de Medio Impacto Sanitario, del plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, en la industria de los espectáculos saltó la alarma. La resolución exenta establece que en dicha fase vuelven a reducirse los aforos para los espectáculos en vivo.

En específico, la resolución 494 del 12 de abril, dice que en Fase de Medio Impacto, el aforo máximo para los eventos masivos será de máximo 10.000 asistentes, según la capacidad del recinto, la que será definida por la autoridad sanitaria y será requisito para la autorización del evento. Además, en el caso de recintos cerrados con asientos fijos, el aforo total no podrá superar el 75% del aforo habitual, determinado por el total de asientos disponibles.

Foto: La Tercera

Respecto a la situación de los shows con entradas ya a la venta, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado señaló en entrevista con CNN: “Si el evento tenía autorización sanitaria, se mantiene el aforo, pero si no es así debe regirse con la situación actual del plan Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso”.

Pero desde la industria de los conciertos, mantienen sus reparos. “Este sector se demoró más de dos años en demostrarle al gobierno anterior que la cultura con trazabilidad y control de ingreso, es segura; la gente debe tener Pase de Movilidad, tener su entrada nominativa y hacemos control en el espectáculo, además teníamos línea directa con el Minsal”, señala a Culto, Jorge Ramírez, gerente general de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec).

Desde su vereda, Ramírez insiste en que esta medida vuelve a golpear al sector tras dos años en que no se pudo realizar eventos masivos y solo en marzo se anunció la reapertura de los aforos completos. “Nosotros consideramos sorpresiva y totalmente inesperada esta decisión de la autoridad de rebajar los aforos. Esta decisión es lapidaria y es un retroceso que pone en jaque a cientos de eventos en vivo”.

“Tú no puedes de la noche a la mañana cambiarle el aforo a un espectáculo. El subsecretario (Cuadrado) señaló que los eventos que estaban autorizados se mantenían los aforos, pero otra vez, no estamos entendiendo nada; son más de 200 espectáculos programados en Chile. La solución no es para este fin de semana, ni para el que viene. La pregunta es otra, ¿qué va a hacer Chile en materia de eventos respecto al Covid?, es ahí donde vemos que no hay una política publica clara”, agrega.

Ramírez detalla que tuvo la ocasión de reunirse con la mencionada autoridad hace un tiempo. “Efectivamente, tuvimos una reunión con el subsecretario Cuadrado un poco antes que asumiera el gobierno. Él se manifestó en esa oportunidad como un puente entre el sector y el Minsal, después le pedimos materializar en una reunión, pero nos la derivó a su jefe de epidemiología, Cristián García”. El encuentro está fijado para el próximo 26 de mayo.

La cartelera de los eventos durante el mes de mayo incluye shows como los de Tommy Rey en el Teatro Caupolicán, o el del puertorriqueño Anuel AA, en el Movistar Arena como parte de una gira por Chile que incluye shows en regiones. Fuentes de la productora La Oreja señalaron a Culto que por ahora, el show del ídolo de la música urbana en Santiago (agendado para el 31 de mayo) cuenta con 10 mil personas de capacidad, y hasta el momento se han vendido alrededor de 8 mil tickets, por lo que se encuadra con lo dispuesto por la autoridad.

También en el Teatro

No solo los conciertos acusan recibo del cambio de fase. También ocurre con centros culturales como GAM, los que cuentan en su programación con funciones teatrales en sala, como la obra Espíritu, con fechas hasta el próximo 22 de mayo. Desde el centro, el director ejecutivo Felipe Mella, señala a Culto: “No nos duró nada la posibilidad de tener nuestra salas de teatros llenas. Necesitamos urgente políticas claras en relación a los aforos de teatros y centro culturales. Hay que considerar que los espacios culturales son seguros y responsables con los temas sanitarios, no son puntos conflictivos de contagio, porque hay una serie de medidas que se aplican, como el pase de movilidad, la mascarilla, la sanitización y ventilación de las salas, etc”.

Mella apela a lo ocurrido en otros casos a nivel mundial. “En otros países las salas de teatro se han mantenido con aforos al 100, es algo que ya se recuperó y se estableció que la cultura ofrece esquemas de convivencia con la pandemia. Un 30% menos de aforo es crítico a nivel de impacto laboral y económico. Hoy celebramos el Día Nacional del Teatro en medio de la preocupación por el retroceso de fase que vive la RM. Hacemos de forma urgente, un llamado a las autoridades, a revisar las políticas de aforos de nuestros espacios culturales”.

Mientras, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, se refirió al tema durante una alocución en el marco de la celebración del Día Nacional del Teatro -en la remozada sala del teatro Azares- que se vuelve a realizar de forma presencial luego de dos años. “Volvemos a encontrarnos en las salas con un trabajo interministerial con el ministerio de Salud, que logró la ampliación en espacios de uso cultural, llegando al 75% del total en esta fase de Medio Impacto. Lo cual nos alegra porque hay que recordar que antes, en esta misma fase, las salas como esta tenían muchas dificultades para sostenerse, debido a restricciones más severas”.