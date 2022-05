Un himno inesperado en tiempos de guerra: Kalush Orchestra, los ucranianos favoritos para ganar Eurovisión

Apenas se supo el veredicto, los músicos de la Kalush Orchestra, se retiraron con algo de pesar. En la competencia anual de canciones Vidbir, la que sirve para elegir a la representante de Ucrania para el festival Eurovisión, habían conseguido un honroso segundo lugar gracias a su canción Stefania. El premio mayor, se lo llevó la cantante Alina Pash, gracias a su tema Shadows of Forgotten Ancestors.

Pero luego vendría un giro. A Pash se le acusó de viajar de forma ilegal a Crimea en el año 2015, en plena tensión entre Ucrania y Rusia. La polémica fue tal, que la cantante debió renunciar a su cupo en Eurovisión. “No quiero formar parte de esta sucia historia, soy ciudadana de Ucrania y sigo las leyes de mi país, y trato de llevar nuestras tradiciones y valores al resto del mundo. Soy una artista, no una política”, señaló Pash en un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

REUTERS/Yara Nardi

Así, de rebote, la oportunidad de representar a Ucrania en el célebre festival le cayó a la Kalush Orchestra. En ese momento, había incertidumbre respecto a la participación del país en el evento, pero finalmente, tras preparar la documentación necesaria, los músicos señalaron que estaban dispuestos a presentarse.

“Prometemos a todos los ucranianos que estaremos a la altura. En tiempos difíciles para nuestro país, daremos a conocer nuestra presencia en el mundo entero”, señalaron. Y se hicieron más difíciles todavía; apenas dos días después de conocida la noticia de su nominación, las fuerzas armadas de Rusia invadieron a Ucrania. Allí se volvió todo más difícil.

El país de Europa del este tiene una historia más bien reciente con el evento. Comenzaron a participar en 2003, y al año siguiente lograron su primera victoria de la mano de la canción Wild Dances, de la cantante Ruslana. Su segundo, y último primer lugar hasta ahora, lo consiguió en 2016 la cantante Jamala, gracias a su canción 1944, cantada en inglés y tártaro de la región de Crimea.

Kalush Orchestra en vivo en Eurovision en Turín (AP Photo/Luca Bruno)

Pero, hay una posibilidad de sumar un nuevo ganador al palmarés ucraniano. De cara a la final del próximo 14 de mayo en Turín, las casas de apuestas ponen a la Kalush Orchestra en el lugar de los favoritos para ganar la edición 2022. El certamen tiene un historial de ganadores sorpresivos, pero la coyuntura actual, con la guerra en curso -y con Rusia excluida de la competición- pueden darle un giro inesperado para una banda que tuvo que solicitar un permiso especial del gobierno ucraniano para asistir a la competencia y presentarse en algunos eventos anexos

“En este momento tenemos una autorización especial para salir de Ucrania. Después del concurso, volveremos a casa y haremos lo que solíamos hacer antes. Por ejemplo, tengo una organización de voluntarios. Hay 35 personas en él y ayudamos a las personas a encontrar refugio, transporte o medicinas. Todos los días tratamos de hacer algo para ayudar a los ucranianos”, detalló en una reciente entrevista al portal Eurovision World, el cantante de la banda, Oleh Psiuk.

Una canción a Stefania

En realidad, la Kalush Orchestra es una extensión. Es un proyecto paralelo de la banda Kalush, formada en 2019 por el rapero ucraniano Oleh Psiuk. A él se le sumaron el multiinstrumentista Ihor Didenchuk y el bailarín Vlad Kurochka. Hasta ahora, el grupo cuenta con una discografía oficial de dos títulos (Hotin y Yo-yo, ambos lanzados en 2021).

Pero fue durante el año pasado en que decidieron crear el proyecto paralelo Kalush Orchestra, en que se concentran en mezclar su hip hop habitual, con música folclórica de Ucrania. Para ello, la formación estable de Kalush incluyó a dos multiinstrumentistas Tymofii Muzychuk y Vitalii Duzhyk, con quienes han trabajado su material y se presentan con vestuario que fusiona la cultura urbana, con elementos del folclore local.

(AP Photo/Luca Bruno)

La canción con que compiten en Eurovisión, se llama Stefania. Un tema compuesto por Psiuk para su madre, del mismo nombre, y con quien se ha mostrado en publicaciones en su cuenta de Instagram. “Stefania es el nombre de mi madre. Esta canción va dedicada a ella. Es una canción sincera y conmovedora. La selección animará a Ucrania a ganar este año y también hará muy feliz a mi mamá”, escribió el músico.

Pero tras la invasión rusa la canción comenzó a ganar un nuevo significado. En especial, por algunas de sus líneas. “El campo está floreciendo, pero su cabello se está poniendo gris. Madre, cántame la canción de cuna, quiero escuchar tu querida palabra”, canta Psiuk. Una situación que a la banda no le es indiferente; el tema se ha vuelto una suerte de himno no oficial del país en medio de la masacre.

REUTERS/Yara Nardi

“La canción fue compuesta y dedicada a mi madre, pero después de la guerra la canción adquirió muchos matices porque mucha gente la percibe como si Ucrania fuera mi madre”, señaló Psiuk en entrevista con el portal británico especializado en música, NME. “Es por eso que la canción se ha vuelto tan cercana al pueblo ucraniano y está en los corazones ucranianos”.

La guerra ha marcado a fuego a la banda. “Uno de los miembros de nuestra banda se quedó en la guerra y ahora defiende Kiev en la capital. Creé mi organización de voluntarios para ayudar a las personas con alojamiento, viajes, transporte y medicamentos en toda Ucrania”, dijo el músico en la misma entrevista. “También tenemos un canal especial de Telegram al que puedes unirte, escribir de dónde eres y qué ayuda necesitas”.

Presentarse en el certamen ha resultado complejo. El grupo apenas tuvo tiempo para juntarse y preparar su actuación, entre los bombardeos y las escapadas a los refugios. Además, su permiso de salida del país tiene un tiempo limitado. “Teníamos que hacerlo todo a través de internet y no fue muy sencillo, pero desde hace semanas estamos juntos -detallaron-. Hasta donde sabemos, nuestro permiso solo dura hasta el día 16. En principio tendríamos que regresar a Ucrania casi de inmediato, ganemos o no ganemos”.

Sobre la posibilidad cierta de ganar, Psiuk confía en las posibilidades. “Según las apuestas de los corredores de apuestas, ocupamos el primer lugar, pero antes de que estallara la guerra, era el quinto lugar. Eso demuestra que nuestra canción es del agrado de la audiencia europea. Esperamos que cuando la audiencia más amplia lo escuche, preste atención a la música ucraniana”.

(AP Photo/Luca Bruno)

Psiuk no solo dejó a un compañero de banda atrás, sino también a su familia y a su pareja, quien participa en la resistencia civil a la ocupación rusa. “Estoy preocupado por mis seres queridos. La guerra me separó de mi novia. Ella está a 300 kilómetros de mí, en un búnker haciendo bombas molotov. No podemos reunirnos porque es muy peligroso”.

Tras la primera semifinal en Turín, celebrada el 10 de mayo, Stefania se anotó con un boleto al gran evento final, el que tendrá como presentadora a Laura Pausini. De ganar, Ucrania no solo sumaría su tercer ganador, sino que se anota con la posibilidad de organizar el evento el próximo año. Un respiro y un saludo a Europa, en tiempos en que la cuestión de la integración europea, se llevó a los campos de batalla.

