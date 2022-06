“En un momento tan triste de Argentina, ¿qué mejor que Coldplay para darnos una alegría?”: las razones de un fenómeno musical en Buenos Aires

No solo en Santiago, donde ya confirmaron 4 fechas, se vive un alto interés por ver a los ingleses Coldplay. En Buenos Aires ofrecerán la insólita cantidad de diez presentaciones en el estadio Monumental de River Plate, entre el 25, 26, 28 y 29 de octubre, además del 1, 2, 4, 5 y 7 de noviembre. Una marca que supera la de Roger Waters hace una década y que además es la mayor cantidad de shows de la gira en un solo recinto, puesto que en Brasil agendaron 9, pero repartidos entre São Paulo y Rio de Janeiro.

El interés de los trasandinos por presenciar el paso de la gira Music of Spheres, llama la atención ante la compleja situación económica que vive el país, con una inflación galopante que llega casi al 60%, y una recesión potenciada por la pausa forzada de la pandemia. Incluso, el pasado 4 de junio el informe mensual de los analistas de mercado del Banco Central de la República Argentina (BCRA), proyecta una inflación total de 72,6 % para el año en curso.

Pese a todo, las entradas para ver a Coldplay en Argentina se han agotado muy rápido. Hasta ahora se han vendido la friolera de 550 mil entradas, con sold out para nueve de los diez conciertos en agenda.

Para el periodista Sergio Marchi, autor de fundamentales biografías de Charly García y Luis Alberto Spinetta, entre otros trabajos, hay una serie de consideraciones para explicar lo ocurrido. “En primer lugar, Coldplay es una banda muy querida, que vino varias veces. Y son de los mejores de la historia en dar un show de estadio”, señala a Culto.

Además, acota que el lugar en que se realizarán los conciertos también es un factor decisivo para atraer al público. “No es menor que en esta ocasión se presenten en River, y creo que es la clave: el estadio de La Plata le queda muy lejos a la gente que vive en Buenos Aires y no suena tan bien como River”.

Al respecto, Marchi agrega: “Yo mismo los vi en un teatro (hasta pude charlar con ellos en un Meet & Greet) y me pareció una muy buena banda. Ahora, cuando los vi en el estadio de River, entendí que es en ese marco donde ellos pueden desplegar toda su magia. Ese es el lugar donde explotan. Y en un momento tan triste de la Argentina, donde la pobreza aumenta y nos sentimos ante un futuro incierto ¿qué mejor que Coldplay para darnos una alegría?”

Desde su lado, Gustavo Kisinovsky, músico y director del sello Ultrapop (habitualmente conocido solo por su nombre de pila), comenta a este medio su impresión sobre el fenómeno Coldplay allende Los Andes. “El público argentino (y el latinoaméricano) siempre está necesitado de que lo quieran más que a otros y los pequeños gestos de demagogia (tocar una canción de Soda Stereo, preparar un show en Buenos Aires) le han allanado el camino a Coldplay, y dado sus frutos. Ha pasado con los Rolling Stones, ha pasado con Ramones y volverá a pasar en el futuro con otros entretenedores”.

Asimismo, apunta al tono masivo y espectacular de los conciertos de los británicos, los que además se enmarcan en un intento por volverlos sustentables, en base a tres ejes: disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir emisiones de CO2 en un 50%, “La banda hace un show de sonidos y luces muy profesional y decente que es apto para toda la familia y no hace falta ser muy erudito ni muy consumidor de música para poder disfrutarlo. Gente de toda la Argentina y países aledaños sienten que es el evento del año y que no se lo deben perder”.

Una entrada en momentos de crisis

Como ya se dijo, la serie de conciertos de Coldplay ha generado un alto interés a pesar de la situación de crisis. “Y, a pesar de los problemas económicos, no debemos olvidarnos que un porcentaje muy importante de los argentinos, así sea solo el 10 por ciento de la población (5 millones de personas), tiene dinero para pagar una entrada y el evento se ha convertido en el lugar aspiracional al que todo argentino de bien debe ir a sacarse la selfie”, detalla Gustavo Kisinovsky.

Por su parte, Sergio Marchi acota: “Es verdad que la situación económica es pésima, y parece empeorar día a día. Entonces, supongo, que esa sensación, sumada a que tuvimos una cuarentena muy larga y cargada de mentiras, produce en la gente una sensación de ‘vivamos aquí y ahora que todo se va al tacho’. ¿Y qué mejor banda que Coldplay para una celebración?”.

Las únicas entradas disponibles hasta ahora son las del décimo show, cuyos precios van de los $8000 pesos argentinos (casi 55.000 pesos chilenos al cambio actual) en platea alta, hasta un máximo de $19.500 (unos 130.000 pesos chilenos) en campo delantero.

Ahí hay una diferencia: el boleto más barato para este show en Argentina cuesta más que en Chile, donde llega a los $36.800. Sin embargo, la localidad más onerosa en Buenos Aires vale menos que en los shows que los británicos darán en Santiago (acá sale $218.5000)

Además, desde el otro lado de la cordillera agregan el factor del hastío ante la larga cuarentena que vivió el país por la pandemia. “También hay una locura por salir -señala Marchi-. La gente está harta de estar encerrada, y ahora creo que es un buen momento para salir, porque el COVID (hoy lo sabemos), no prospera puertas afuera, sino puertas adentro. Yo mismo me contagié casi sin salir de mi casa hace poco tiempo. Por suerte, con las tres vacunas, no fue más que un resfrío fuerte”.

No obstante, Gustavo Kisinovsky, como director de Ultrapop, acota que en rigor el interés por asistir a shows en vivo también se replica hacia el mercado local, al igual que Chile, con una potente escena de música urbana. “De todas formas, en paralelo, otros artistas locales están llenando estadios para las mismas fechas, como ser Duki, Dillom, Tini, Wos, CA7TRIEL & Paco Amoroso, entre muchos otros, por lo cual, podemos intuir que después de la Pandemia hay una necesidad de juntarse de la gente, y cuanta más haya parece que mucho mejor”.