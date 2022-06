Julia Garner toma fuerza para protagonizar biopic de Madonna

Hace 7 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

De acuerdo a The Hollywood Reporter, aún no existe nada resuelto. “Es temprano en el proceso, tanto que actualmente no está claro en qué etapa se encuentra la negociación”. Otras actrices que también audicionaron para el rol fueron Florence Pugh, Odessa Young y Alexa Demie.