Los 80 años de El Extranjero, la novela eterna de Albert Camus

Albert Camus leyendo el periódico.

No sólo es una de las obras más emblemáticas del autor argelino-francés. Se trata de un verdadero clásico de la literatura universal que, con su estilo directo y moralidad ambigua, ha sabido sobrevivir al paso del tiempo. A ocho décadas de su publicación, su legado sigue vigente y se vuelca en referencias que van desde la academia hasta la cultura pop, pasando por el filme dirigido en 1967 por Luchino Visconti y el hit Killing an Arab de los británicos The Cure. Aquí, los detalles que subyacen a la primera novela de Camus y las claves para descifrar su éxito y contingencia.