Destinos inciertos y complejos: qué fue de Johnny Depp y Amber Heard tras el veredicto del juicio

A casi dos semanas de revelarse el fallo que zanjó el bullado juicio por difamación que enfrentó a los actores Johnny Depp y Amber Heard, a causa de un artículo publicado en The Washington Post, ambos protagonistas buscan dejar atrás la costosa batalla judicial. En el fallo, se estableció que la actriz deberá pagarle US$ 10,4 millones por daños a Depp y ella recibirá US$ 2 millones por ganar un punto de su contrademanda.

Depp, el ganador del juicio al reconocerse su tesis de que Heard lo difamó, no tardó mucho en hacerse de un baño de masas. En la previa de la lectura del veredicto se presentó en un show del guitarrista Jeff Beck, con quien mantiene una estrecha relación. Tras el fallo, lo acompañó en sus presentaciones en el Royal Albert Hall e incluso tocó nada menos que ocho canciones en otros de sus shows, incluyendo su versión de Isolation, el tema original de John Lennon.

(AP Photo/Craig Hudson, File)

La sociedad Beck/Depp no se queda solo en el escenario. Durante uno de los shows posteriores al veredicto, la estrella de Piratas del Caribe anunció el lanzamiento de un disco firmado por ambos. “Conocí a este muchacho hace cinco años y desde entonces no hemos parado de reír. De hecho, hicimos un álbum. No sé cómo sucedió. Saldrá en julio”, aseguró.

Tal parece que Depp estaba con ánimo de celebrar en plan rockstar. Tras una presentación en Birmingham cerró un restorán de comida india, solo para su equipo. Los reportes de los portales internacionales detallan que el actor llegó con una comitiva de 20 personas y consumieron variados platos.

Por esos días, el actor también hizo presencia en la plataforma TikTok, donde en poco tiempo ya acumuló 14 millones de seguidores. Su primer mensaje, fue precisamente a su fanaticada, que le acompañó cuan barra brava durante el juicio e incluso llegó hasta el tribunal de Fairfax el día de la lectura del fallo. ” Hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque te importaba. Y ahora, todos avanzaremos juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores y, una vez más, no tengo forma de decir gracias, más que decir gracias. Así que gracias. Mi amor y respeto, JD”, escribió.

Más allá de su reencuentro con los fans, su victoria en la corte le ha posibilitado a Depp un segundo aire dentro de la industria. Por ello se ha especulado que podría retomar uno de sus papeles más célebres en la gran pantalla. Hace algunos días, la revista People conversó con un exdirectivo de Disney -no se reveló su nombre- el que asegura que su regreso a una nueva entrega de Piratas del Caribe es claramente factible. “Creo, absolutamente, que después del veredicto, la saga está preparada con Johnny como el capitán Jack Sparrow de nuevo a bordo”. Aunque su último estreno, El fotógrafo de Minamata, ha contado con críticas mixtas, todavía no hay claridad sobre un próximo proyecto cinematográfico.

Mientras, Depp debe alistarse para volver a una corte, esta vez a causa de una demanda por presunta agresión hacia el productor Gregg “Rocky” Brooks. Este asegura que Depp lo golpeó el 13 de abril de 2017, mientras grababan en las afueras del Hotel Barclay en el centro de Los Ángeles, para la película City of lies. Se espera que el actor pueda subir al estrado el próximo 25 de julio, aunque los medios internacionales aseguran que repetirá el equipo de abogados que lo defendió en el juicio contra su exposa; Benjamin Chew y Camille Vasquez.

Amber Heard: levantar su carrera con el odio de las redes sociales

De su lado, Amber Heard se ha mantenido con un bajo perfil desde el fallo. Tras sus primeras reacciones en que lamentó el veredicto del jurado (lo calificó de “un revés para las mujeres”), sus reacciones han sido más bien esporádicas, pero en estas ha mantenido su tesis de que su historia es la de una víctima de violencia doméstica y que por ello, tiene derecho a contarla.

Así lo hizo frente al referido post de Johnny Depp en su llegada a TikTok. A través de su representante liberó una pequeña declaración al respecto. “Mientras Johnny Depp dice que está ‘avanzando’, los derechos de las mujeres están retrocediendo. El mensaje del veredicto para las víctimas de violencia doméstica es: ‘tengan miedo de ponerse de pie y hablar’”.

(AP Photo/Craig Hudson, File)

También su futuro laboral es incierto. Su participación en la segunda parte de Aquaman, en que interpreta a Mera, estaba en duda por rumores que señalaban que sería sacada de pantalla. Lo único concreto, es que la misma actriz había reclamado que su minutaje en la película (10 minutos) había sido reducido a la mitad a causa de los perjuicios en su imagen derivados de la demanda de Depp.

Sin embargo, al parecer la decisión se revirtió. Medios internacionales aseguran que tras reuniones entre ejecutivos de Warner y DC Comics, se decidió no solo mantener la participación de Heard, sino que incluso se habría aumentado su tiempo total en pantalla, de 10 a 20 minutos. La verdad se conocerá el día del estreno del filme, agendado para el próximo 17 de marzo de 2023.

Pero tras casi dos semanas, Amber Heard concedió su primera entrevista. Lo hizo para la cadena televisiva NBC, la que la trasmitirá en dos partes este martes y miércoles. En un adelanto, señala que entiende por qué el jurado decidió favorecer a Depp: “No los culpo. En realidad lo entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”.

REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Asimismo, se refirió a las reacciones en su contra generadas en las redes sociales. “No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quiera hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No presumo que la persona promedio deba saber esas cosas. Así que no lo tomo como algo personal”, aseguró.

Sin embargo, cree que el trato hacia ella en las redes sociales fue injusto. “Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio y virulencia, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido un representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”.

Camille Vásquez, la abogada estrella y un curioso lazo con Chile

La protagonista inesperada del juicio fue la abogada Camille Vásquez, quien era parte del equipo de Johnny Depp, como especialista en juicios de difamación. Su carisma y sus duras interpelaciones al testimonio de Amber Heard, a fin de buscar inconsistencias en su testimonio, fueron viralizados en las redes sociales, donde su nombre se empezó a hacer de una creciente fama.

Steve Helber/Pool via REUTERS

Tras el juicio, obtuvo un importante reconocimiento profesional al ser ascendida en la firma de abogados en la que trabaja, Brown Rudnick. “Históricamente, reservamos estos anuncio para el final de nuestro año fiscal. Pero la actuación de Camille durante el juicio de Johnny Depp le demostró al mundo que estaba lista para dar el siguiente paso ahora. Estamos increíblemente orgullosos de ella y esperamos lo que logrará como nuestra nueva socia”, expresó William Baldiga, presidente y director ejecutivo del estudio jurídico en un comunicado.

La abogada es hija de colombiano y cubana. Tras el juicio ganó notoriedad y ha concedido algunas entrevistas en que se ha explayado sobre sus raíces latinas. En charla con Univisión, mencionó un curioso dato que la vincula con la cultura pop chilena. “Mi papá trabajó en Hilton Hotels y yo (con mi hermana) crecimos en un hotel…No (veíamos) el gordo y la flaca, pero sí Sábado Gigante y Don Francisco”.

En la misma entrevista, además, se hizo cargo de un rumor que la vinculaba con Depp. Ella lo descartó de forma tajante. “Es mi amigo, pero primero es mi cliente, y él estaba pasando algo bien difícil y yo quiero mucho a mis clientes, y soy hispana. A mí me gusta abrazar y tocar a la gente…los besos no, pero sí le doy un abrazo porque él lo necesitaba”.