De Kate Bush a Journey: escucha el soundtrack completo de Stranger Things 4

Este viernes finalmente llegaron al catálogo de Netflix Papa y The Piggyback, los últimos dos capítulos de la cuarta temporada de Stranger things. Un esperado y épico cierre destinado a responder un conjunto de interrogantes de los fanáticos, pero cuyo estreno también repercute en el ámbito musical.

El soundtrack oficial de la producción de Netflix ya estaba encabezado por Running up that hill (A deal with God), el hit de 1985 de Kate Bush, que acompañó uno de los momentos más poderosos de la primera parte del actual (y penúltimo) ciclo.

También se inscribieron Separate ways (Worlds apart), de Journey; Psycho killer, de Talking Heads; Detroit Rock City, de Kiss, y California dreamin’, de The Beach Boys, entre otras. Un universo sonoro acorde al espíritu ochentero de la serie más popular del momento.

Con el debut del octavo y noveno episodio de la cuarta temporada se agregaron seis nuevas canciones, de modo que el álbum pasó a quedar conformado por 22 temas (aunque Separate ways está dos veces, en versiones diferentes).

Su lanzamiento en formato físico está programado para los próximos meses: el 9 de septiembre saldrá en CD y el 4 de noviembre estará disponible en una edición especial en vinilo.

Puedes escucharlo completo a continuación: