“No quiero que nadie se queje de la duración”: Avatar 2 será más larga que la cinta original

Tras superar múltiples retrasos –causados por la pandemia pero también por factores anteriores–, Avatar finalmente alista su regreso a la pantalla grande. La secuela de la película más millonaria de la historia tiene programado su estreno para el 15 de diciembre y ya comenzó a liberar algunos de sus secretos.

Titulado Avatar: El camino del agua, el filme de James Cameron retoma la historia más de una década después, mostrando a la familia Sully y el resto de los Na’vi en su lucha por mantenerse a salvo y encarando nuevas batallas y tragedias.

Jake Sully. Foto: Courtesy of 20th Century Studios. ©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Los actores Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven a ponerse en la piel de la pareja principal, Jake y Neytiri, mientras que una de sus retoñas es interpretada por una veterana del cine: Sigourney Weaver, quien en la cinta original encarnó a la doctora Grace Augustine, esta vez asume el papel de Kiri, hija adoptiva de los protagonistas.

Ahora en forma de Na’vi, Miles Quaritch (Stephen Lang) regresa para ser la némesis de la historia a pesar de su fatal desenlace en la primera película. “Puede moverse con el mismo tipo de astucia y clase salvaje que cualquiera de los Na’vi”, adelantó el actor a Empire.

En diálogo con esa misma publicación Cameron abordó la extensión que tendría la segunda parte, la que se acercaría a las tres horas, superando los 162 minutos del filme de 2009. El director de Titanic defendió su punto realizando un guiño a los hábitos de consumo de series.

“No quiero que nadie se queje de la duración cuando se sientan y hacen maratones de ocho horas”, dijo el cineasta. “He visto a mis hijos sentarse y ver cinco episodios de una hora seguidos. Aquí está el gran cambio de paradigma social que tiene que ocurrir: está bien levantarse e ir a orinar”.

James Cameron y Sam Worthington en el rodaje. Foto: Mark Fellman. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Junto con dejar abierta la puerta a que otro realizador se encargue de dirigir la cuarta y quinta entregas de la franquicia, Cameron también fue categórico al desestimar a los críticos de la saga.

“Los trolls dirán que a nadie le importa una mierda y que no pueden recordar los nombres de los personajes o ninguna maldita cosa que sucedió en la película”, señaló. “Luego vuelven a ver la película y dicen: ‘Oh, está bien, discúlpenme, me callaré ahora mismo’. Así que no estoy preocupado por eso”.

Tras Avatar: El camino del agua, se espera que en diciembre de 2024 llegue Avatar 3, la que fue filmada junto a la segunda parte. El arribo de las dos superproducciones restantes está fijado para fines de 2026 y 2028.