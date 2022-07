Ambigüedad, drogas y silencio: como Harry Styles se volvió el hombre más encantador del pop

Con 28 años edad y poco más de diez en la industria, el cantante británico Harry Styles ha cosechado un gran éxito a nivel internacional, ha recorrido todo el mundo en giras musicales, liderado listas de reproducción, alcanzado un Récord Guinness, ha sido portada de revistas de música, moda y decoración, transformándose en la primera estrella masculina en aparecer en solitario en una portada de Vogue; ha actuado en películas -de hecho, este año estrena dos donde figura como protagonista-, en 2021 consiguió su primer premio Grammy y hace unos meses estrenó su último álbum de estudio Harry’s House, su trabajo más íntimo, personal y “favorito” hasta la fecha.

Actualmente se encuentra en medio de su gira “Love on Tour”, la que lo traerá por tercera vez a Chile el próximo 1 de diciembre.

Enigmático, alegre, libre y dueño de un estilo vibrante, con brillos, colores y guiños al glam de David Bowie y el rock de Mick Jagger, así es Harry Styles, el nuevo ícono masculino del pop.

Harry Styles.

As it Was: nada es como era

El pasado 31 de marzo muchos melómanos estaban expectantes, esa noche Styles estrenaría “As It Was”, el primer adelanto de su último trabajo discográfico Harry’s House, el sencillo marcaría el regreso del británico tras dos años desde que lanzó su segundo álbum Fine Line.

La espera valió la pena, porque el retorno de Styles fue épico, sólo en Spotify As It Was -con una melodía alegre y una letra marcada por la evolución y los cambios- acumuló más de 16 millones de reproducciones en las primeras 24 horas desde su publicación, lo que le valió al británico su primer Récord Guinness por la canción más reproducida en un día por un artista masculino este 2022. En Estados Unidos, el sencillo alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100, siendo su segundo single en ocupar esta posición, tras el exitoso Watermelon Sugar en 2020.

Más de diez años de exposición no han sido indiferentes para el músico, ir a terapia y reconsiderar el concepto de “éxito” en su vida, han sido parte de las reflexiones que han ocupado su cabeza el último tiempo. Estas ideas las ha materializado desde 2017, cuando a dos años de haberse disuelto One Direction -la boyband que lo llevó al estrellato- el británico lanzó su primer álbum de estudio como solista, titulado Harry Styles, con un sello indie y melancólico. El disco con 10 canciones marcó un antes y un después en su vida como artista, por primera vez tomó las riendas de su carrera y experimentó con nuevos sonidos y estilos, “fue algo liberador”, confesó en una entrevista para la emisora Apple Music 1.

Dos años más tarde, en 2019, lanzaría Fine Line, su segundo álbum, un trabajo con sonidos más alegres y una estética veraniega. De este disco desprendieron éxitos como Watermelon Sugar, canción con la que logró su primer Grammy el año pasado, en la categoría Mejor Interpretación Vocal Pop Solista.

Tras el lanzamiento de Fine Line, Styles anunció su gira Love on Tour, la que lo traería a Chile en octubre de 2020, sin embargo, y debido a la pandemia, el artista debió postergar los eventos, retomándolos en septiembre del año pasado. Así, inició la gira en Estados Unidos, la misma que actualmente lo tiene viajando por Europa para llegar a tierras nacionales el próximo 1 de diciembre, en un concierto programado en el Estadio Bicentenario La Florida con todas las entradas agotadas.

Desde sus inicios en la música, el intérprete ha estado en constante movimiento, ha recorrido varios países a través de giras y su vida ha estado expuesta en medios y tabloides de todo el mundo. Por eso, la idea de un “hogar” como algo físico, resulta efímero para él, reflejo de ello es su más reciente álbum Harry’s House, disco creado en pandemia, cuyas canciones grabó en distintas partes del mundo como Los Ángeles, Tokio, Maine y Londres.

La idea de hacer un disco que representase su “hogar” venía desde hace bastante tiempo, sin embargo, el ex One Direction pensaba que para llevarla a cabo necesitaba asentarse en un lugar físico, una casa, pero pronto descubrió que ese espacio estaba en su interior, “siempre sentí que aterrizaría en un lugar determinado, o en una casa determinada y me sentiría como ‘Oh, esta es la casa que he estado buscando’. Y creo que, al igual que la felicidad, no es necesariamente un lugar de descanso final, es un viaje y una especie de altos y bajos de felicidad, tristeza, todas las cosas que te hacen sentir vivo”, señaló en una entrevista con el programa radial estadounidense Morning Edition. Por eso, su último álbum es su trabajo más íntimo, pues recopila todas esas emociones y experiencias de la última década.

El surgimiento de un rockstar

Si hay algo que Styles tiene claro es que el escenario no solo es un lugar de respeto, sino que, además, es un espacio para divertirse. Sus bailes e interacción con el público son prueba de ello, y como no, sus vestuarios, que están perfectamente diseñados para causar impacto.

Desde 2015, el cantante británico trabaja con el estilista Harry Lambert, con quien ha replanteado los códigos de la masculinidad, mezclando prendas femeninas y masculinas, derribando así, las barreras del género. En estos años, Lambert ha reclutado a diversos diseñadores de moda, tales como Harris Reed y Arturo Obegero, responsables de varias prendas que ha vestido Styles sobre el escenario, en entrevistas y alfombras rojas, todas inspiradas en figuras icónicas del rock como Jimi Hendrix, David Bowie, Freddy Mercury y Mick Jagger.

De esta forma, los accesorios, las uñas pintadas y la ropa genderless se han transformado en el sello del músico, incluso, él mismo se ha referido a este tema, señalando que, “si veo una camiseta que me gusta y me dicen ‘es para mujeres’ yo pienso: ‘Ok, eso no significa que ahora no me la quiera poner’. Creo que en el momento en el que te sientes cómodo contigo mismo es cuando todo se vuelve más fácil”, aseguró el intérprete en una entrevista con The Guardian.

Al igual que las figuras clásicas del rock, el músico no ha estado exento a las drogas, de hecho, forman parte de la lírica de más de una de sus canciones. Él mismo confesó en una entrevista con Zane Lowe, para la emisora Apple Music 1; que si bien, nunca trabaja bajo los efectos de estupefacientes, sí los utiliza para divertirse con amigos, formando -en consecuencia- parte del proceso creativo. “Para mí las drogas son como: si estas consumiendo lo que sea para escapar o para tratar de esconderte de las cosas, entonces ni siquiera deberías beber, en cambio, si estás consumiendo algo para divertirte y ser creativo entonces genial”.

El camino junto a One Direction

En Holmes Chapel, un pueblo de Inglaterra ubicado a 34 km al sur de Mánchester, el adolescente Harry Styles estudiaba en la secundaria Chapel Comprehensive School y los fines de semana trabajaba en una panadería. Nació el 1 de febrero de 1994 y tenía 16 años cuando llegó acompañado de su familia al programa de talentos británico The X Factor, allí se paró frente a tres jurados y cantó ‘a capela’ la canción Isn’t She Lovely de Stevie Wonder, con dos votos a favor y uno en contra ingresó a la competencia.

Avanzado el show televisivo, llegó una fase eliminatoria en que Styles no logró pasar a la siguiente etapa en solitario, pero Simon Cowell, uno de los jurados del espacio, le ofreció continuar en el programa acompañado de otros cuatro jóvenes: Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne. Así nació One Direction (1D), la boyband más exitosa de la última década.

A pesar que el quinteto no ganó la competencia de talentos, su éxito era inminente, aun siendo participantes del espacio televisivo miles de fanáticas se apostaban a las afueras del programa a la espera que salieran los jóvenes, así lo refleja el documental This is Us, estrenado en 2013, registro que muestra los orígenes de 1D y los preparativos de su segunda gira mundial. Cuando la banda estaba en el peak de su éxito, en 2014, llegaron a Chile con la gira Where we are Tour, llenando en dos oportunidades el Estadio Nacional.

La historia de Styles con 1D duró alrededor de cinco años, tiempo en que grabaron cinco discos de estudio y realizaron cuatro giras mundiales. De acuerdo a lo relatado por el cantante, en entrevistas posteriores, los años en la banda significaron un trabajo arduo y constante, incluso, en conversación con Zane Lowe, el músico confesó que compraron una casa rodante antigua, la que acondicionaron como un estudio de grabación móvil, el que los acompañó en las últimas dos giras, allí grabaron sus últimas canciones como agrupación.

En 2015 comenzaría la disolución del grupo, a pesar que algunos críticos estipulaban que Styles sería el primero en dejar el quinteto, quien tomó finalmente la iniciativa fue su compañero Zayn Malik, el que abandonó la banda en marzo de ese año en medio de la gira On the Road Again Tour. Los otros cuatro integrantes continuaron con el proyecto musical, sin embargo, meses después y tras lanzar su último disco Made in The A.M, la banda anunció que tomaría un receso.

Un baile entre la música y el cine

En 2017, a pocos meses de haber lanzado su primer álbum en solitario, Styles llegó a la pantalla grande formando parte del elenco de la película Dunkirk, del aclamado director Christopher Nolan. En la cinta, el músico interpreta a Alex, un joven soldado británico. Nolan admitió en una entrevista con el diario The Telegraph, que desconocía la fama del cantante, “no creo que fuera consciente de lo realmente famoso que era Harry”, reconoció en esa oportunidad, señalando que fichó al intérprete porque, tras el casting “se ganó su sitio en la mesa”.

Esa faceta actoral acompaña al artista hasta el día de hoy. Dentro de sus trabajos, se encuentra una aparición en la escena post crédito de la película Eternals, donde interpreta a Eros, hermano de Thanos, el villano de las últimas dos entregas de The Avengers. Además, este año estrenará dos films donde destaca como protagonista, el primero es My policeman, un drama romántico basado en la novela homónima de Bethan Roberts, que debutará en octubre en la plataforma de streaming Amazon Prime. El segundo es Don’t Worry Darling, thriller psicológico dirigido por Olivia Wilde. Esta última, se rumorea, sería la actual pareja del cantante, debido a que paparazzis los han captado juntos en diversas oportunidades.

Pero sobre su situación amorosa, Styles es más bien reservado, tras su temprana exposición en la escena artística, confesó a Lowe que llegó a pensar que su sexualidad era lo único realmente privado en su vida. De hecho, cada vez que es consultado sobre su orientación sexual evade el tema, incluso, en una entrevista con The Guardian en 2019, indicó: “No es como si estuviera sentado en una respuesta, protegiéndola y reteniéndola. No es un caso de: ‘No te lo digo porque no quiero decírtelo’. No es: ‘Ooh, esto es mío y no es tuyo’. Es: ‘¿A quién le importa?’ ¿Tiene sentido? Es solo: ‘¿A quién le importa?’”.

Lo cierto es que este, y otros tantos enigmas del músico, forman parte de su esencia, una que, mezclada con su estilo único y evidente talento, lo convierten en un artista completo, que mantiene expectantes y con ansias de nuevas noticias suyas a sus más de 13 millones de suscriptores en YouTube y 46 millones de seguidores en Instagram.