“Me volví antisocial y la gente me asustaba”: Mike Patton aborda sus problemas de salud mental

Mike Patton abordó sus problemas de salud mental en una reciente entrevista. El cantante, quien está en promoción del nuevo álbum de su banda Dead Cross, se refirió al diagnóstico de agorafobia y las razones por las que debió cancelar las actuaciones pactadas con Faith No More y Mr.Bungle el año pasado.

“Sigue estando presente, pero ha mejorado -señaló a Rolling Stone-. Es fácil culpar a la pandemia, pero para ser honesto, al comienzo estaba como ‘Esto es genial, puedo quedarme en casa y grabar, tengo un estudio en casa, así que me quede como ¿Cuál es el gran problema?, pero luego algo hizo click y me aisle completamente, me volví antisocial y la gente me asustaba”.

De allí, que recibió el diagnóstico que forzó la cancelación de los shows anunciada en septiembre de 2021. “Básicamente me diagnosticaron agorafobia, como que le tenía miedo a la gente. Me asusté al estar rodeado de gente. Y tal vez eso fue porque pasé dos años básicamente en el interior durante la pandemia. No sé. Tal vez reforzó sentimientos que ya tenía. Pero simplemente saberlo, hablarlo, realmente ayudó”.

“Ahí fue cuando me perdí, fue horrible y para nada genial -agregó-. Unos días antes de ir de gira le dije a los muchachos, siento que no puedo hacerlo, mi confianza esta rota. No quiero estar en frente de la gente, lo que es extraño porque he pasado la mitad de mi vida haciendo eso. Fue muy complicado de explicar y habían sentimientos encontrados por ambas partes, pero era lo que necesitaba hacer, de lo contrario algo muy malo pudo haber pasado”.

Sin embargo, el músico detalló que ha recibido ayuda profesional y que, pese a todo, ha logrado salir adelante. “Mis perros me mantienen en paz y mi jardín, realmente ayuda, también ayuda la psicoterapia y todas esas cosas, sé que todo cuesta, pero me ha ayudado”.