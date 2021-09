Mike Patton aduce razones de salud mental para cancelar shows de Faith No More y Mr. Bungle

La salud mental, uno de los grandes temas derivados de la pandemia del Covid-19, no discrimina actividades, latitudes ni trabajos. De hecho, acaba de golpear al cantante estadounidense Mike Patton, quien por tales circunstancias debió cancelar todas las fechas venideras de sus bandas Faith No More y Mr. Bungle.

“Lamento informar que debido a razones de salud mental, no puedo continuar con las fechas actuales de Faith No More y Mr. Bungle. Tengo problemas que fueron exacerbados por la pandemia que me están desafiando en este momento. No siento que pueda dar lo que debiera en este instante y no voy a dar menos del cien por ciento. Disculpas a nuestros fans y espero poder compensarlos pronto”, dijo el artista en un comunicado que subió a sus redes sociales.

Luego remató: “Las bandas me han apoyado en esta decisión y esperamos trabajar en esto de forma saludable”.

Faith No More suspendió 12 fechas entre septiembre y octubre en Estados Unidos, las que partían este jueves 16 en Maryland Heights. En el caso de Mr. Bungle, se iniciaban un día después en Chicago.