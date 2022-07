Eddie Vedder sin voz, una pelea y un baterista por teléfono: los acontecidos últimos shows de Pearl Jam

Eddie Vedder no podía cantar. Acaso una de las voces más reconocibles del rock, el cantante de Pearl Jam sufrió con su voz durante la gira europea de la banda, lo que obligó a cancelar tres conciertos en Amsterdam, Viena y Praga.

Todo comenzó tras un show al aire libre en las afueras de París el 17 de julio. La combinación entre las altas temperaturas del verano europeo y el humo proveniente de los incendios forestales, dañaron las cuerdas vocales del músico, lo que les obligó a cancelar su show en la capital austríaca el pasado 20 de julio.

“Ha visto médicos y ha recibido tratamiento, pero hasta el momento, sus cuerdas vocales no se han recuperado. Esta es una noticia brutal y un momento horrible... para todos los involucrados. Los que trabajan tan duro para montar los espectáculos, así como los que dan su valioso tiempo y energía para asistir”, detalló el grupo en un sentido comunicado.

Días después, la banda comunicó la cancelación de los shows en Praga y Amsterdam. “A pesar del tratamiento médico continuo, lamentablemente Ed aún no tiene voz y no puede presentarse en el show de esta noche en Ziggo Dome en Amsterdam”, señalaron en un comunicado. “Desafortunadamente, todavía no hay voz disponible”.

El esfuerzo de Vedder fue al máximo, y apenas pudo, logró volver al escenario en la capital holandesa antes del final de la gira. La noche del 25 de julio, se reencontró con la fanaticada en un show extenso de 21 canciones, en que se incluyeron algunas rarezas, como WMA, del segundo álbum, además de temas que pocas veces interpretan en vivo, como Off He Goes y Mankind (ambas del disco No Code, de 1996). Incluso, se animaron con su versión de la afamada Purple Rain, de Prince.

Del covid a la pelea en Zürich

El asunto de la voz de Vedder se sumó a otros imponderables. A mediados de mayo, la banda debió cancelar el tramo final de sus shows en Estados Unidos, debido a que el bajista Jeff Ament dio positivo por covid-19.

Sin embargo, el virus no dejó en paz a la banda, pues días más tarde cayó el baterista Matt Cameron, lo que obligó a buscar sustitutos; pasaron desde un joven de 18 años, amigo de la hija de Vedder (quien envió un video a la banda dando cuenta de sus habilidades con las baquetas), al ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer.

La gira europea de Pearl Jam tuvo presentaciones en Reino Unido (donde contaron con el legendario guitarrista Johnny Marr como invitado en escena), Dinamarca, Suecia, Alemania Bélgica, Polonia, Hungría, e Italia. Pese a la buena respuesta del público, como destacaron reseñas de medios europeos, también huno otros momentos poco agradables; en Zurich, una mujer fue expulsada del show al ser sorprendida golpeando a otra persona que grababa el espectáculo.

“La cuestión es que sé que te molestó, pero tampoco puedes golpearlo en la parte posterior de la cabeza, aunque seas una mujer. Aprecio el hecho de que puedas ser fuerte. Deja de pegarle, te vas de aquí. La violencia no está permitida”, le dijo Vedder.

Al menos, el cantante tendrá algo de tiempo para reponerse. La banda volverá a la carretera el 1 de septiembre en Canadá, para iniciar un tramo por Norteamérica. Para octubre se espera que Vedder se presente en modo solista en el Festival Ohana, fundado por él, el que cuenta con Jack White y Pink! como cabezas de cartel.